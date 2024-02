Atletico Grosseto 2015 - Virtus Amiata N.A.: finale per la Coppa Provinciale di Terza Categoria

Grosseto: Giovedì sera a Campagnatico atto finale della Coppa Provinciale di Terza Categoria tra Atletico Grosseto 2015 e Virtus Amiata N.A. organizzata dalla Delegazione Provinciale Figc.

Giovedì sera alle 20,30 sull’impianto sportivo “M. Galli” di Campagnatico, si disputerà l’atto finale della Coppa Provinciale di Terza Categoria, valido per il 3’ Memorial Umberto Baldelli e Paolo Santamaria, organizzata dalla Delegazione Provinciale Figc

presieduta da Agide Rossi e a contendersi l’ambito trofeo saranno l’Atletico Grosseto 2015 e la Virtus Amiata N.A.

Le due formazioni sono arrivate a questa finale vincendo i due triangolari, l’Atletico Grosseto ha avuto la meglio di Ribolla e Paganico, mentre la Virtus Amiata si è imposta nei confronti di Orbetello Scalo e Pitigliano.

L’Atletico Grosseto per il suo trascorso nella Coppa Provinciale lo potremmo definire il Re di Coppa, dato che dalla sua iscrizione alla Figc nel 2015, ha disputato, con quella di giovedì sera, ben quattro finali, di cui tre consecutive e la scorsa edizione disputata a Fonteblanda si è imposto ai calci di rigore al Pitigliano, pertanto è il campione in carica.

La novità importante in questa manifestazione è che la squadra vincitrice parteciperà alla fase regionale e la vincente di questa fase sarà promossa alla categoria superiore.

Il regolamento della Coppa prevede che se al termine dei novanta minuti regolamentari ed eventuale recupero, le due squadre fossero sul risultato di parità si disputeranno due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno e se dovesse essere ancora parità, verranno calciati, come da regolamento, cinque rigori per parte e se poi il risultato rimanesse ancora in parità, rigori ad oltranza.

Al termine verranno effettuate le premiazioni da parte del Delegato Provinciale Figc Agide Rossi e dal vice Delegazione Fabio Machetti.

Il Delegato Figc Agide Rossi, ringrazia la Società Campagnatico per l’ospitalità.

Ricordiamo che, come avviene già da molte edizioni della Coppa Provinciale Figc, la testata giornalistica on-line Grosseto Sport T.V. con il direttore Fabio Lombardi, trasmetterà la partita in diretta streaming sui canali Gs Sport, You Tube e Facebook Gs Tv, con la telecronaca di Cristian Lenzi e il commento tecnico di Paolo Mastracca e le riprese di Andrea Burgio.