Atletica: venerdì Banca Tema premia il campione italiano Bartolini

In apertura del raduno nazionale giovanile, prevista l’inaugurazione della nuova rete per la gabbia dei lanci al campo Zauli di Grosseto con il riconoscimento al giovane biancorosso



Grosseto: Sarà un weekend ricco di appuntamenti per l’atletica a Grosseto. Non c’è solo il raduno nazionale giovanile che scatta venerdì 17 novembre, con gli allenamenti dei 59 azzurrini under 20 per tre giornate fino a domenica, abbinato alla conferenza nazionale del talento.

Poco prima del via del raduno, venerdì pomeriggio, è in programma un importante momento per l’atletica maremmana. Alle ore 15 sarà inaugurata al campo scuola Bruno Zauli la nuova rete per la gabbia dei lanci, donata da Banca Tema. Previsti gli interventi di Francesco Carri e di Fabio Becherini, rispettivamente presidente e direttore generale di Banca Tema che da tanti anni lega il proprio nome all’Atletica Grosseto del presidente Adriano Buccelli. Nell’occasione verrà premiato Mattia Bartolini, autore di una straordinaria stagione nel lancio del disco e protagonista ai massimi livelli in ambito nazionale. Quest’anno il giovane biancorosso con la misura di 53.87 ottenuta il 4 giugno a Parma ha realizzato la migliore prestazione italiana under 16 superando un limite che resisteva da quasi mezzo secolo.

Poi è riuscito a trionfare nei campionati italiani cadetti a Caorle dove ha vinto il titolo di categoria all’inizio di ottobre. Risultati storici per lo sport grossetano, se si considera che l’ultimo maremmano a stabilire un primato italiano era stato Andrea Giannini nel salto con l’asta juniores nel 1995 mentre il tricolore mancava dal 2015 con la vittoria del discobolo Giacomo Marinai tra gli allievi. Dopo questi trionfi, si rinnova quindi il campo Zauli con il contributo di Banca Tema per celebrare gli obiettivi raggiunti dal campione italiano e dalla società biancorossa. Tra gli altri saranno presenti alla cerimonia anche il vice direttore tecnico per le squadre giovanili Tonino Andreozzi e il responsabile nazionale del settore lanci Nicola Vizzoni, già medaglia d’argento nel martello alle Olimpiadi.