Atletica: titolo toscano e record personale per Bartolini

Grosseto: È un gran bel momento per Mattia Bartolini. Alla sua prima gara dell’anno con il disco allievi, il talento dell’Atletica Grosseto Banca Tema riesce a superare il record personale con un lancio a 54.63. Sulla pedana di Lucca il biancorosso non solo festeggia il titolo regionale, dominando la gara nei campionati toscani under 18, ma è subito protagonista del miglioramento di quasi un metro rispetto al 53.87 della scorsa stagione ottenuto con l’attrezzo da un chilogrammo e mezzo. Dopo il brillante quinto posto alla recente rassegna nazionale della categoria superiore, quella under 20, e il progresso fino a 49.00 con il disco da 1,750 kg, è un altro risultato da incorniciare per il quindicenne allenato da Francesco Angius. L’unico rammarico è che la misura non vale come standard di iscrizione ai prossimi Europei under 18, fissato a 53.50, perché la manifestazione non era inserita nel calendario internazionale ma ci saranno presto altre occasioni per raggiungere anche questo obiettivo.

Tra gli altri piazzamenti del team maremmano, il sesto posto di Gabriele Fallani (23.70) e il settimo per Matteo Di Vivona (23.30).

Al femminile, nel giavellotto, finisce nona Francesca Boscherini con 14.58.