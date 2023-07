Atletica, staffetta 4x100: i convocati per Grosseto

Azzurri in pista venerdì alle 18.45, eventuale seconda prova alle 20.05: diretta su www.atletica.tv



Grosseto: Il direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha comunicato l’elenco dei convocati per la staffetta azzurra 4x100 in programma venerdì 21 luglio a Grosseto, allo stadio Zecchini, in concomitanza con la prima giornata dei Campionati Italiani Juniores. Tra i selezionati, già al lavoro da martedì allo stadio Paolo Rosi di Roma con il responsabile della velocità Filippo Di Mulo, sono presenti i campioni olimpici della staffetta Filippo Tortu (Fiamme Gialle) e Lorenzo Patta (Fiamme Gialle), il campione europeo indoor dei 60 Samuele Ceccarelli (Atl. Firenze Marathon), lo sprinter appena sceso a 10.25 Roberto Rigali (Bergamo Stars), il fresco argento europeo U23 dei 110hs Lorenzo Simonelli (Esercito) e tre componenti della 4x100 che ha conquistato l’oro continentale U23 a Espoo: Eric Marek (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter), Matteo Melluzzo (Fiamme Gialle) e Marco Ricci (Nissolino Sport). L’obiettivo, come noto, è migliorare il 38.38 del 7 maggio a Firenze, che al momento qualifica gli azzurri con il penultimo crono utile per i Mondiali di Budapest ma che non mette al riparo da eventuali sorprese entro la data ultima del 30 luglio. Ecco perché potrebbe essere fondamentale abbassare quel tempo e scalare posizioni nella graduatoria. A Grosseto, con il quartetto di Malta in gara insieme ai due team azzurri, sono previste due prove: la prima alle 18.45, la seconda - qualora servisse - alle 20.05, tutto in diretta su www.atletica.tv.

(foto Grana/FIDAL)