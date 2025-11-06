Atletica: sabato a Grosseto la Festa della Marcia 2025

Grosseto: Si chiude a Grosseto la stagione dell'Atletica Toscana, e si chiude con l'ultima prova del Trofeo Toscano di Marcia che animerà la pista del Campo Scuola Bruno Zauli nel pomeriggio di sabato 8 novembre.

Sono otto le gare in programma, a partire dai giovanissimi Esordienti alle ore 15:00, con la conclusione affidata alle categorie assolute che vedranno al via alcuni dei migliori specialisti della regione.

Per gli uomini la partenza è fissata alle ore 16:50, per le donne alle ore 17:15. In entrambi i casi la distanza sarà quella dei 3.000m.

Atletica Grosseto Banca Tema che si presenterà al via con tutti i suoi specialisti nella manifestazione che va a rappresentare la Festa della Marcia Toscana. Al termine delle gare è prevista la premiazione del Campionato di Società 2025 e del Trofeo, che come ogni anno ha caratterizzato tutta la stagione dell'atletica regionale all'aperto.



