Atletica: Romeo Monaci quinto agli Europei U20 con la 4x100 azzurra

A Gerusalemme lo sprinter biancorosso ha gareggiato in finale nella seconda frazione



Grosseto: Quinto in Europa. Fantastica esperienza per Romeo Monaci nei Campionati Europei under 20 di atletica a Gerusalemme, dove il diciottenne maremmano è sceso in pista nella staffetta 4x100 metri con la maglia azzurra. In Israele il portacolori dell’Atletica Grosseto Banca Tema ha gareggiato in finale, impegnato nella seconda frazione, realizzando due buoni cambi che hanno contribuito al quinto posto della squadra italiana. Al traguardo il quartetto formato nell’ordine dal comasco Nicolò Salaris, da Romeo Monaci, dal veneto Loris Tonella e dal reatino Jacopo Capasso è arrivato sesto, con il tempo di 40”70 in una poco agevole seconda corsia, ma poi ha guadagnato una posizione in seguito alla squalifica della Polonia che si era piazzata quarta. Sul gradino più alto del podio la Svizzera, medaglia d’oro in 39”87 davanti a Olanda (40”14) e Germania (40”15), quarta invece la Spagna (40”50).

Prosegue la bella favola del biancorosso che era stato convocato per la rassegna continentale in virtù dell’ottima prestazione ai campionati italiani juniores, disputati proprio a Grosseto e chiusi al quarto posto nella finale dei 100 metri in 10”93 dopo essersi migliorato in batteria con 10”86 e in semifinale con 10”80. A Gerusalemme lo sprinter grossetano partiva come riserva e non ha corso nel primo turno, in cui è stato schierato come secondo frazionista il romano Daniele Groos, poi spostato nella staffetta 4x400 metri. Per la finale i tecnici federali hanno quindi scelto di dare un posto da titolare a Monaci che si è fatto trovare pronto, al debutto in Nazionale, dopo aver provato i cambi nei giorni precedenti con gli altri velocisti italiani. Torna quindi con un bagaglio pieno di soddisfazioni da questa trasferta il giovane grossetano, per la gioia del coach Alessandro Moroni che lo allena quotidianamente al campo Zauli e della società guidata dal presidente Adriano Buccelli. Presente inoltre nello staff azzurro agli Europei U20 il grossetano Francesco Angius, tecnico specialista dei lanci che da tanti anni collabora con il settore nazionale e chiamato a far parte della delegazione italiana anche in questa edizione dell’evento.

(foto Francesca Grana/FIDAL)