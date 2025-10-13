Atletica: Riccardo Rabai argento tricolore a Grottammare

Il portacolori dell'Atletica Grosseto Banca Tema è secondo nella 10km di marcia su strada Allievi che assegnava i titoli italiani

Grosseto: Si conclude con l'argento tricolore la stagione 2025 di Riccardo Rabai, che ai Campionati Italiani Allievi della 10km di marcia su strada è secondo alle spalle del primatista italiano Nicolo' Vidal.

Nella rassegna andata in scena a Grottammare, nelle Marche, il portacolori dell'Atletica Grosseto Banca Tema completa le fatiche dopo 45:58, battuto solamente dal 43:32 del marciatore lombardo.

Per Rabai, già campione italiano cadetti nel 2024, una medaglia d'argento mai in discussione, a conferma dell'ormai consolidata presenza nell'élite italiana della specialità. Il podio è stato completato dal siciliano Ettore Corsaro, terzo in 46:21.

"La stagione è stata molto complicata ma la forma è arrivata al momento giusto" commenta l'allenatore Fabrizio Pezzuto. "Viste le premesse, l'obiettivo realistico era proprio questo argento, ma ora dobbiamo lavorare molto sulla tecnica in vista del 2026".

Ed è proprio la prossima stagione quella nella quale Rabai sarà chiamato a un'importante conferma, con il calendario che prevede i Campionati Europei Under 18 a Rieti: "Sicuramente il focus sarà sugli Europei in casa" - conclude Pezzuto - "ma dovremo anche marciare su dei crono che ci permettano di emergere a livello internazionale".

Nella trasferta marchigiana c'è anche il 19mo posto nella gara Ragazzi di 2km (10:56) per Roberto Scalabrino, alla prima esperienza al di fuori della regione.

Toscana che ha invece visto andare in scena a Campi Bisenzio i Campionati Under 14, rassegna dove Cloe Meravigli è seconda nei 1.000m in 3:21.77, stessa piazza per Giulia Scali nel Vortex, dove arriva la misura di 37.30m. Top 10 per Elisa Luschi, quarta nel getto del peso, Christian De Angelis, quinto nei 60m e nei 1.000m, e la stessa Scali, ottava nei 60m.



