Atletica: Rabai vince al Trofeo nazionale

Grosseto: Davanti a tutti in Italia tra gli under 16. Vittoria di prestigio per il biancorosso Riccardo Rabai che trionfa nella prima tappa del Trofeo nazionale cadetti di marcia. A Frosinone il portacolori dell’Atletica Grosseto Banca Tema conquista il successo nei 6 chilometri in 27’48” con quasi un minuto di vantaggio sull’abruzzese Lucio Di Lizio che arriva in 28’42” mentre è terzo il sardo Matteo Solaro con 29’30”. Eccellente la prestazione del maremmano, cresciuto sotto la guida tecnica di Fabrizio Pezzuto e autore di un brillante sesto posto tricolore nella scorsa stagione quando era stato il secondo al traguardo degli atleti classe 2009. A premiarlo la campionessa olimpica Antonella Palmisano.

Nelle altre gare, valide come prova inaugurale dei campionati italiani di società, si migliora Arianna Cipriani nei 10 km juniores con 59’00” per il quattordicesimo posto mentre al maschile chiude diciannovesimo Matteo Pifferi in 51’17”. Tra gli allievi dodicesimo Filippo Gorelli in 49’59” sui 10 chilometri, dopo aver iniziato la stagione con il personale di 48’15” in gennaio, e nella gara allieve diciassettesima Alice Pantalei con 1h01’22” al debutto nella categoria. Quattro invece i chilometri per le cadette con Arianna Pezzuto sedicesima in 23’09” davanti a Greta Vagaggini (35esima in 24’33”) e Agata Polidori (56esima con 26’27”).

Cadetti biancorossi in evidenza anche nell’incontro di Ancona per rappresentative regionali indoor. Sui 200 metri coglie un ottimo secondo posto Gabriele D’Amico in 23”20. Da sottolineare anche il notevole quarto posto di Anselme Faragli nel tetrathlon con 2714 punti.