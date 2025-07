Atletica paralimpica, Sabatini rinuncia ai Campionati Assoluti di Grosseto per un problema tecnico

L’azzurra ha riscontrato un problema con la protesi che non le permetterà di essere al via dei 100 metri

Grosseto: A causa di un sopraggiunto problema fisiologico intercorso nell’ultimo allenamento di rifinitura, dovuto anche alle alte temperature e che ha comportato una non trascurabile problematica al moncone, Ambra Sabatini (Fiamme Gialle) non è nelle condizioni di gareggiare nel corso dei Campionati italiani Assoluti di Atletica paralimpica, in programma sabato 12 e domenica 13 luglio allo stadio Carlo Zecchini di Grosseto.

La situazione espone infatti l’atleta ad alto rischio di infortunio e non consente la massima resa della protesi. La primatista mondiale dei 100 T63, la cui presenza era prevista sui 100 metri nella mattinata di sabato, non sarà dunque al via della competizione.

L’atleta, insieme allo staff tecnico federale e a quello del centro protesi INAIL, avvierà una serie di accertamenti sul caso a partire da lunedì.