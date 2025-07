Atletica paralimpica, presentati a Grosseto i Campionati Italiani Assoluti e il progetto “Formazione del Talento”

Sabato e domenica la rassegna tricolore allo stadio Zecchini. Sabatini: “Felice di correre davanti al pubblico di casa”. Cicchetti: “Pista veloce, qui per andare forte”. Il presidente FISPES Salvatore: “Movimento in crescita, puntiamo agli eventi internazionali”. Al via il progetto federale organizzato con il sostegno del Fondo Carta Etica di UniCredit

Grosseto: Tutto pronto a Grosseto per i Campionati Italiani Assoluti di Atletica Paralimpica, in programma sabato 12 e domenica 13 luglio allo Stadio Zecchini. Un appuntamento di grande rilievo per il movimento paralimpico nazionale, che vedrà la partecipazione di 183 atleti provenienti da tutta Italia. Ad alzare il sipario, nella Sala Pegaso della Provincia di Grosseto, la conferenza stampa di presentazione dell’evento e nell’occasione è stato lanciato ufficialmente il progetto “Formazione del Talento”, promosso dalla FISPES con il sostegno del Fondo Carta Etica di UniCredit e che prevede l’attivazione di sei poli permanenti sul territorio nazionale, dedicati all’avviamento allo sport paralimpico e allo sviluppo dei giovani talenti.

In apertura di conferenza, ha portato i saluti della Provincia di Grosseto il Vicepresidente Valentino Bisconti, a sottolineare la grande sinergia che lega il territorio alla realtà dello sport, di cui ogni giorno insegna i valori di impegno e sacrificio.

Sulla stessa lunghezza d’onda l’Assessore allo sport del Comune di Grosseto, on. Fabrizio Rossi: “Sono molto contento del ritorno di un’importante manifestazione di atletica paralimpica. Grosseto facilita l’organizzazione perché ha le strutture ma soprattutto perché ha la volontà. Questa città risponde con il cuore dei volontari sempre presenti, come testimoniano l’associazione Skeep coinvolta per i Campionati di Para atletica e l’Atletica Grosseto Banca Tema. Grazie alla FISPES, per averci scelto come cornice per questo evento, l’amministrazione sarà sempre al fianco della Federazione”.

A seguire, l’intervento del Presidente FISPES Mariano Salvatore, che ha evidenziato l’importanza dei Campionati Assoluti nel percorso di crescita e valorizzazione della Para atletica e del rapporto tra la Federazione e la Regione Toscana: “La storia della FISPES racconta un grande legame con Grosseto, in particolare per gli Europei del 2016 e le diverse edizioni del World Para Athletics Grand Prix che qui si sono svolte. Vogliamo partire dai Campionati per riscoprire questo territorio che ci ha dato tanto e lavoreremo per altri eventi internazionali, con la certezza che le autorità locali ci saranno di grande aiuto. Rivolgiamo un ringraziamento al Comune, alla Provincia e alla Regione per il supporto, oltre all’associazione Skeep, Atletica Grosseto Banca Tema e agli sponsor che ci sostengono”.

Poi una riflessione sul progetto ‘Formazione del Talento’: “Oggi presentiamo l’iniziativa congiunta con UniCredit, perché per noi lo sport rappresenta un contenitore di sostantivi positivi, composto dai successi dei nostri atleti ma anche dal benessere e dai miglioramenti che lo sport può portare nel contesto sociale. Vogliamo essere esempio di implementazione dell’attività sportiva, per incrementare il numero di persone con disabilità che pratica sport, che a oggi sul territorio nazionale ammonta al solo 12%. Con il progetto Formazione del Talento l’obiettivo è di fornire un servizio alla comunità, consapevoli che la pratica sportiva aumenti il lavoro di squadra e la capacità di problem solving a beneficio dell’intero contesto sociale”.

A rafforzare il messaggio, il tecnico della nazionale Mario Poletti che ha evidenziato il crescente numero di atleti e società coinvolti nella competizione a ribadire la vitalità del movimento che vede i migliori azzurri rappresentare tutte le disabilità: “Uno dei segnali più importanti di questi Campionati viene dai 20 atleti e dalle 10 società in più rispetto all’edizione dello scorso anno. Significa che il movimento continua a crescere e lo vediamo anche tra i giovani, con la rappresentativa di 9 atleti che gareggeranno agli European Para Youth Games di fine luglio. Ma questi Campionati saranno determinanti anche per definire la squadra azzurra che prenderà parte ai Mondiali di Nuova Delhi a fine settembre e in vista dei quali i nostri atleti faranno di tutto in questi due giorni per essere inseriti della delegazione”.

In prima fila due protagonisti dell’atletica paralimpica italiana. La primatista mondiale dei 100 T63 Ambra Sabatini (Fiamme Gialle) ha raccontato l’emozione di gareggiare nella sua città: “Sono davvero felice di tornare a Grosseto, per un atleta correre davanti al pubblico di casa è meraviglioso. Questo fine settimana sarò al via nei 100 metri e darò il massimo a fianco dei miei compagni di nazionale. Sono certa che sarà uno spettacolo incredibile tutto da vivere e invito i cittadini di Grosseto a lasciarsi coinvolgere. Il bello dello sport, ancora più dei risultati, è la condivisione dei valori che possono portare un vero cambiamento”. Nei 100 di sabato mattina l’azzurra cercherà di ritrovare le giuste sensazioni a una settimana dalla gara di Olomouc, in Repubblica Ceca, dove è stata condizionata da un problema alla protesi dopo aver corso a metà giugno in 14.82 a Roma.

Il velocista e saltatore Marco Cicchetti (Paralimpico Difesa), fresco di record europeo nei 200 T44 con 23.01 a Parigi e della migliore prestazione europea sui 100 in 11.32 a Borgomanero, si è invece concentrato sul proprio momento di grande forma e sulle aspettative per il weekend di gare: “Negli ultimi due anni a livello mondiale il livello prestativo si è alzato sensibilmente e io stesso sono migliorato molto, per cui a maggior ragione sono molto curioso di quanto potrò fare su una pista performante come quella di Grosseto, oltre a essere contento di correre in una cornice così bella. L’intesa fra noi atleti e con lo staff tecnico è molto buona, quindi non posso che avere aspettative positive per le gare che ci attendono. Chissà, magari arriva un altro primato europeo!”.

Il focus della conferenza si è poi spostato sul progetto Formazione del Talento e a illustrarne i dettagli è stato il project manager, Alessio Paolucci: “La sede in cui ci troviamo oggi per presentare il progetto è molto evocativa, perché Grosseto è una delle culle dell’Atletica leggera italiana. ‘Formazione del Talento’ è un progetto senza eguali, unico tanto a livello nazionale quanto europeo, perché significa portare l’Atletica fisicamente in tutti i luoghi del nostro territorio. La scelta del nome, con la parola ‘talento’ al singolare, viene dalla consapevolezza che ogni individuo sia portatore di un talento e rappresenti un talento. Proprio per questo lo scopo del progetto è mettere a disposizione le strutture individuate dalla FISPES a chi vuole praticare la disciplina, ma anche a chi vuole apprendere a insegnarla in qualità di tecnico”.

UniCredit, rappresentata in sala dalla Area Manager Corporate Toscana Sud Laura Borghesi, prosegue con entusiasmo nella collaborazione con la FISPES attraverso il sostegno al nuovo progetto, come testimoniato dalle parole di Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit: “Siamo orgogliosi di essere ancora una volta al fianco di FISPES. Da tempo abbiamo il piacere di supportare la Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali in iniziative capaci di offrire opportunità di crescita sportiva e individuale a persone con disabilità. Crediamo infatti che lo sport sia un patrimonio di valori da sostenere e che investire nello sviluppo di giovani atleti significhi costruire le basi per una società più equa e unita.

Con grande entusiasmo, quindi, attraverso il Fondo Carta Etica UniCredit contribuiamo in concreto alla realizzazione di un progetto che ci appassiona per la sua forte valenza inclusiva, il suo focus sulla formazione e la sua visione di lungo periodo. E che punta a rispondere alle esigenze educative, sportive e relazionali dei partecipanti, coinvolgendo tutte le figure che concorrono al loro percorso: famiglie, volontari, tecnici e guide. Un progetto che riteniamo decisamente vincente per il territorio e per la comunità”.

L’appuntamento è per sabato 12 e domenica 13 luglio allo stadio Carlo Zecchini a partire dalle ore 8.30.

Tutte le competizioni saranno trasmesse in diretta streaming sulcanale YouTube della Federazione

Tutte le informazioni relative alla manifestazione, gli iscritti e i risultati sono reperibili alla pagina ufficiale dell'evento

I Campionati Italiani Paralimpici Assoluti di Atletica Leggera sono resi possibili grazie al patrocinio del Comune di Grosseto, della Regione Toscana e della Provincia di Grosseto, nonché alla preziosa collaborazione dell’Atletica Grosseto Banca Tema e dell’Associazione Skeep