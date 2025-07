Atletica paralimpica, Grosseto: Legnante in forma nel peso agli Assoluti

La capitana azzurra lancia a 14,78 e vendita al primo posto nel ranking mondiale stagionale. Nel disco 41,23 per il campione paralimpico Tapia

Grosseto: Protagonisti i big azzurri a Grosseto nel pomeriggio dei Campionati Italiani Assoluti di Atletica paralimpica . È una bella giornata per Assunta Legnante che nel getto del peso F11 arriva a 14,78 con l'ultimo lancio e diventa leader mondiale dell'anno, una prestazione decisamente significativa verso la rassegna iridata di fine settembre a Nuova Delhi. La capitana della Nazionale, tre volte d'oro alle Paralimpiadi, cresce nel corso della gara allo stadio Zecchini in una serie che comprende anche le misure di 14,23 e 14,49. Passano le stagioni, ma la portacolori dell'Anthropos si conferma ai massimi livelli e supera il suo miglior risultato dell'anno scorso di 14,72 oltre al 14,54 con cui ha trionfato a Parigi. "Sono contentissima per la misura - commenta - e non mi trovo ancora al top della condizione per via dei soliti problemini alle ginocchia, in ogni caso è tutto risolvibile e nulla che mi blocchi completamente. Vediamo domenica nel disco, spero di fare anche lì un buon risultato per collocarmi nelle prime posizioni nel ranking ma è ancora lunga da qui ai Mondiali".





Sempre nei lanci, ma nel disco, il campione paralimpico in carica Oney Tapia (Fiamme Azzurre) spedisce l'attrezzo a 41,23 nella categoria F11. Ci vogliono tre lanci di rodaggio sulla pedana del campo Zauli, ma poi ottiene una misura che lo inserto al terzo posto provvisorio nelle liste mondiali dell'anno. "Non posso dirmi soddisfatto - le sue parole - però sono tranquillo perché stiamo lavorando benissimo e anche a livello tecnico sento di essere migliorato molto. Sono rimasto fermo otto mesi per la scomparsa di mia mamma, quindi è come se stessi ripartendo da zero: il disco è una specialità che appena stacchi un attimo te la fa pagare. Però mi sto allenando seriamente e adesso punto a fare sempre meglio".

Nel lungo T11 Arjola Dedaj (Anthropos) salta 4,65 ventoso (+3.4) ma anche 4,61 regolare (+0.7), vicina al primato di 4,75 con cui ha sfiorato il podio ai Giochi di Parigi. Convincente la prova di Ndiaga Dieng (Paralimpico Difesa) con il tempo di 48.08 nei 400 metri, a un paio di decimi dal recente record italiano T20 di 47.87. Alle sue spalle il compagno di club Riccardo Bagaini (T47, Paralimpico Difesa, GSH Sempione 82) chiudendo in 50.04 e racconta: "La stagione è partita bene, poi si è un po' complicata perché ho iniziato ad accusare qualche problema a un piede che sto ancora cercando di risolvere. Sono ugualmente contento di questo periodo e nonostante non riesca ad allenarmi bene ho già dimostrato di valere intorno ai 49 secondi, ma sto pensando che tutti i giorni a cosa potrei fare se non avevo il dolore Ora devo concentrarmi sulla seconda curva perché oggi ho perso ritmo e metri, il che non mi rende pienamente contento della gara di oggi, c'è ancora da lavorare però siamo sulla strada giusta” . Nella categoria T12 Valentina Petrillo (Omero Bergamo) corre in 59.72 sul giro di pista: "Molto felice, posso fare meglio e infatti da questo momento in poi ci dovrà essere una crescita. È tutto programmato per arrivare al top ai Mondiali per i quali spero di essere convocato, per dimostrare di meritare questo posto e la fiducia della FISPES".

In chiave giovanile c'è il nuovo passo avanti di Giorgia Fascetta (Pro Sesto Atl. Cernusco), al personale nei 400 T12 con 1:02.42. Da registrare il record italiano di Chiara D'Amicis (Francesco Francia) che sulla pedana del peso con un miglior tentativo da 5,05 ritocca il primato precedente per la categoria F40 che già le apparteneva. Applausi per le gare promozionali di vortex, 50 metri e salto in lungo con i giovanissimi ragazzi della Scuola Federale di Para Atletica FISPES e delle società sportive.