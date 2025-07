Atletica paralimpica, Cicchetti primato europeo nei 100 agli Assoluti di Grosseto

Lo sprinter azzurro migliora il record continentale T44 con 11.46 nella prima mattina di gare

Grosseto: Partenza record per i Campionati Italiani Assoluti di Atletica Paralimpica a Grosseto. In apertura c'è subito il primato europeo nei 100 metri T44 di Marco Cicchetti con il tempo di 11.46 (vento -0.6) sulla pista dello stadio Zecchini. Prosegue l'ottimo momento di forma dello sprinter romano che supera il limite di 11.66 stabilito l'anno scorso dal francese Felicien Siapo. In questa stagione il 26enne del Paralimpico Difesa, protagonista nella conferenza stampa della vigilia, aveva già fatto meglio con 11.32 un paio di settimane fa a Borgomanero e anche 11.34, ma in eventi non riconosciuti per l'omologazione, mentre stavolta la manifestazione è valida a livello internazionale: "Felicissimo di questo record europeo. Come gara mi è piaciuta molto - racconta l'azzurro - e sono uscito bene dal blocco, anche se il vento ha girato e si è sentito parecchio. Riuscire a confermarmi su questo tempo è stata un'ottima prova, questo campo è splendido e non vedo l'ora di correre qui di nuovo”. Appuntamento a domenica mattina per i 200 metri, una distanza in cui è già diventato primatista europeo di recente con 23.01 a Parigi.

Nella stessa serie, il campione mondiale in carica T64 Maxcel Amo Manu (Fiamme Azzurre) chiudendo in 11.25 (-0.6): "Sono abbastanza contento di questa prestazione, è un periodo in cui sta andando tutto bene e mi sto allenando molto per continuare così. Gli unici problemi sono le ferite dovute al caldo, che mi provoca tagli al moncone. Continuo però a impegnarmi al massimo, perché voglio dare il mio meglio per raggiungere tutto quello che ho perso l'anno scorso e far vivere di nuovo all'Italia bellissimi momenti”, dopo l'argento nei 100 e alla caduta nei 200 alle Paralimpiadi.

Tra i risultati di spicco nella prima mattinata di gare, le buone prove sui 100 metri di Francesco Loragno (T64, Elite Academy Bari) che firma lo stagionale con 11.58 (-0.6), non lontano dal personale di 11.45, e del campione del mondo T72 Carlo Calcagni (Paralimpico Difesa) con 15.46 nonostante il vento contrario sul rettilineo (-3.4). Al femminile 14.09 (-0.6) della non ancora ventenne Giuliana Chiara Filippi (T64, Paralimpico Difesa), già capace quest'anno di 13.50, e il successo nella gara T12 di Valentina Petrillo (Omero Bergamo) con 12.95 (-1.5) mentre Arjola Dedaj (Anthropos) corre in 14.01 (-0.8) tra le T11. Alla campionessa paralimpica del peso Assunta Legnante (Anthropos) basta un tentativo a 17,35 nella gara del giavellotto F11 valida anche per la Coppa Italia Lanci. Dalla pedana del giavellotto arriva poi il record italiano F40 per merito di Maria José Giorio (Gsh Sempione 82) che con 9,29 allunga rispetto al suo 9,14 di fine giugno.

Segnali promettenti dai giovani di interesse nazionale in vista dei prossimi European Para Youth Games di fine luglio a Istanbul, a cominciare dal doppio progresso di Ephrem Bona (F63, Omero Bergamo), classe 2011, nel giavellotto con 17,13 e nei 100 in 14.36. Si migliora di un centesimo Giorgia Fascetta (T12, Pro Sesto Atl. Cernusco) con 13.52 (-0.8) sui 100 metri dove nella categoria T11 sfiorano il personale Riccardo Dalla Mana (Fiamme Oro Padova) in 12.36 (-1.6) e Gabriele Pirola (Freemoving, 12.77). In evidenza nei lanci Gianmatteo Punzurudu (Cortina Energym) con 28,15 a meno di mezzo metro dal primato italiano del disco F57. Nei 100 T35 vince l'atleta di casa Diana Moraru (Atl. Grosseto Banca Tema) in 23.85 (-0.6). Attesi in gara nel pomeriggio alle 16.30 i fuoriclasse azzurri Assunta Legnante nel peso e Oney Tapia nel disco, poi domenica mattina la sessione conclusiva.

foto crediti Massimo Bertolini / FISPES