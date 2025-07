Atletica paralimpica: Assoluti di Grosseto, 200 da record italiano per Bagaini

L'Azzurro migliora il suo primato nell'ultima giornata della rassegna tricolore

Grosseto: Gran chiusura per i Campionati Italiani Assoluti di Atletica paralimpica a Grosseto. Nella seconda e ultima giornata spicca l’acuto nei 200 metri di Riccardo Bagaini in 22.51 (+0.7) che migliora il suo record nazionale T47 di sedici centesimi dopo due anni, più forte della pioggia iniziata a cadere a metà mattinata. Sul traguardo il 24enne piemontese del Paralimpico Difesa e GSH Sempione 82, azzurro nei 400 alle ultime Paralimpiadi, festeggia con un urlo di gioia: “Scontato dire che sono contento, ma è così. Avevo bisogno di energia positiva in questi mesi un po’ complicati e sapevo di poter fare qualcosa di buono su questa distanza perché me ne sono accorto in allenamento, ma non ho mai avuto tempo di correre bene i 200 metri, tra la preparazione dei 400 e il periodo di stop. Mi sono presentato qui con tanta voglia di fare questa gara insieme ad atleti così forti, che per me sono uno stimolo e spero sia vero anche il contrario. È importantissimo perché sproniamo a vicenda. Ora cerco di rimettere a posto il piede e vediamo cosa mi aspetterà in questa stagione”. Proprio nella città toscana ha cominciato la sua carriera internazionale, come portabandiera della squadra azzurra agli Europei del 2016, e ora da Grosseto rilancia le proprie ambizioni.





Alle sue spalle riscontro interessante anche per Francesco Loragno (T64, Elite Academy Bari) con il crono di 22.93: “Trasferirmi a Bologna mi fatto crescere quest’anno, grazie all’aiuto del campione mondiale Maxcel Amo Manu. Il percorso è quello giusto e proseguiamo così perché le soddisfazioni devono ancora arrivare, so che c’è tanto da migliorare. Ai Mondiali conto di essere ancora più in forma di adesso”. In una gara ricca di contenuti tecnici, il primatista europeo T44 Marco Cicchetti (Paralimpico Difesa) con 23.18 avvicina il suo record di 23.01 mentre l’argento iridato Fabio Bottazzini (T64, Paralimpico Difesa) corre in 23.60. Nelle altre serie 24.47 (-1.0) del ventiduenne Saliou Diane (T12, Omero Bergamo) sulla pista bagnata e 26.89 (-0.8) per Valentina Petrillo (T12, Omero Bergamo) proprio quando inizia a scendere la pioggia.

Terza gara in due giorni, dopo quelle su 100 e 400 di sabato, per Carlo Calcagni (Paralimpico Difesa) che nei 5000 T72 chiude in 15:54.24. È la migliore prestazione mondiale di categoria tra i risultati riconosciuti da World Para Athletics, visto che il suo 14:35.10 di un mese fa è stato ottenuto in una manifestazione non omologata a livello internazionale. “Vivere giornate come queste - racconta - dà un senso a tutto quello che c’è dietro e che non si vede. Quel dietro le quinte dove non ci sono solo sacrifici e sudore, ma anche tante belle cose come i risultati che riusciamo a raggiungere grazie alle nostre azioni quotidiane. Cerco di essere un’ispirazione per i giovani, che sono il nostro futuro. Tra un mese mi aspetta la trasferta in Ecuador per i Campionati del mondo militari dove vado a difendere i titoli di 100, 200, 400 e poi l’appuntamento più importante della stagione saranno i Mondiali di Nuova Delhi per i quali spero di essere convocato. Faccio il mio ogni giorno e non trascuro nessuna occasione per dare il massimo, però non è la medaglia che conta, ma quello che si mette nelle proprie passioni. Si può vincere anche senza salire sul podio”.





Ancora un personal best per il giovanissimo Ephrem Bona (Omero Bergamo), quattordici anni da poco compiuti, nel peso F63 con 7,57 all’ultimo tentativo. Buona anche la prova di Sonia D’Addabbo (Keep Fit) con la misura di 15,40 nel disco F37. Sulla stessa pedana, primato italiano di Chiara D’Amicis (Francesco Francia) che con un miglior lancio da 12,24 incrementa il proprio record F40. Arrivano miglioramenti anche dalla pedana del triplo con Umberto Marin (Polisportiva Contesse) che atterra a 9,18 ritoccando il proprio limite per la categoria T46. In pista è invece Gianmarco Ballin, portacolori di Assindustria Sport, a riscrivere il record dei 200 T38 con il crono di 27.26. Il bilancio finale è di un record europeo (Marco Cicchetti nei 100 T44 della prima giornata), una migliore prestazione mondiale e sei primati italiani.

Il presidente FISPES Mariano Salvatore mette in evidenza lo spirito dell’evento: “A prescindere dall’aspetto agonistico della manifestazione, durante queste due giornate si è respirato un clima di festa che è andato al di là della vittoria sportiva. Lo stadio era pieno di ragazzi felici di mettersi in gioco e sfidare in primo luogo loro stessi e questo si è riversato su tutti noi impegnati nell’organizzazione”.

A tirare le somme è il direttore tecnico della Nazionale, Orazio Scarpa: “Per la Para atletica italiana è stato un buon campionato che ha visto la partecipazione di tante società, tanto coinvolgimento che ha mostrato un movimento in crescita. C’è grande lavoro di progettualità da parte della Federazione di cui siamo molto orgogliosi, concentrandosi sulla base per poi raccogliere i frutti e investendo in maniera concreta. Nel settore assoluto si è visto Marco Cicchetti che ha fatto un grande salto di qualità, altri big che si sono comportati molto bene, ma tutti gli atleti hanno risposto tranne chi è stato fermato da problemi oggettivi di salute. Era un evento importante in vista del Mondiale di Nuova Delhi, una prova selettiva ma non esclusiva, visto che c’è margine per valutare alcuni dubbi nonostante la maggior parte del gruppo sia già stata definita. A livello giovanile è stato un momento di finalizzazione per gli European Para Youth Games di fine mese a Istanbul e gli atleti sono stati sui propri standard dimostrando una buona condizione. Questo fa pensare che ci siano i presupposti per esprimersi al massimo delle proprie potenzialità”.

Foto - Credits Massimo Bertolini / FISPES