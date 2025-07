Atletica: nella prima giornata dei tricolori di Grosseto in evidenza Erika Saraceni

Ecco come è andata la prima giornata dei Campionati Italiani Junior e Promesse di Grosseto 2025. Foto: Moscati

Grosseto: Prima giornata dei Campionati Italiani Juniores e Promesse di Grosseto 2025 e primi 20 titoli tricolori assegnati in uno Stadio Carlo Zecchini gremito nel corso di tutto il pomeriggio di ieri.

È Erika Saraceni (foto cover) a prendersi la scena in questa prima sessione: la 19enne milanese, reduce dal successo con record italiano U20 in Coppa Europa con la maglia azzurra, si conferma campionessa italiana juniores del triplo con la misura di 13,78m (+0.1).

Nei 100 metri, vittorie tra gli U23 per Junior Tardioli (10.38/+0.5) e, a sorpresa, Amanda Obijiaku (11.49/+0.7 PB), mentre tra gli under 20 fanno festa Daniele Orlando (10.54/+0.6) e Alice Pagliarini (foto 2) (11.66/-0.1). Negli 800 metri, ottimo 2:02.43 per la portacolori dell'Esercito Federica Pansini. Poi il Martello donne U23, dove la livornese Rachele Mori completa l’en plein nella manifestazione con cinque successi consecutivi tra juniores e promesse: al Campo Palazzoli prima piazza con la misura di 66,46m.

Oggi, sabato, si assegnano altri 36 titoli italiani, a partire dalle gare di marcia al via alle 8 di mattina con i portacolori dell'Atletica Grosseto Banca Tema Filippo Gorelli, Thomas Borzi e Arianna Cipriani. Nel pomeriggio scende in pista per le batterie dei 200m juniores Noah Caterina Castelli.