Atletica: Monaci e Bartolini al raduno azzurro

Lo sprinter a Formia e il discobolo a Tirrenia con i migliori giovani italiani



Grosseto: Quattro giorni in azzurro per due giovani dell’Atletica Grosseto Banca Tema. Al raduno nazionale under 20 di primavera, che è iniziato mercoledì 27 e andrà avanti fino a sabato 30 marzo, sono stati convocati il velocista Romeo Monaci e il discobolo Mattia Bartolini. Una nuova importante esperienza per due talenti ormai entrati stabilmente nell’élite italiana.

Lo sprinter Monaci, cresciuto sotto la guida del tecnico Alessandro Moroni, è confermato nel gruppo che si allena in questi giorni al Centro di preparazione olimpica “Bruno Zauli” di Formia, in provincia di Latina, dopo aver vinto la medaglia d’argento nei 60 metri ai Tricolori juniores indoor mentre è stato finalista con la 4x100 agli Europei U20 della scorsa estate. È invece la prima chiamata in Nazionale per il quindicenne lanciatore Bartolini, campione italiano cadetti nella passata stagione e già autore quest’anno del minimo di iscrizione per i prossimi Europei under 18, presente al raduno di Tirrenia (Pisa) insieme al coach Francesco Angius che fa parte della struttura tecnica nazionale.