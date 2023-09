Atletica: medaglie per i biancorossi ai Regionali master

Finelli, Spaggiari, Aceto e Mori sul podio a Pietrasanta

Grosseto: Trasferta positiva dell’Atletica Grosseto Banca Tema ai campionati toscani master di Pietrasanta dove gli “over 35” biancorossi riescono a salire sei volte sul podio. Nella manifestazione che apre la seconda parte di stagione, sui 400 metri conquista il titolo regionale Maurizio Finelli nella categoria SM40 arrivando al traguardo con il tempo di 54”31.

Tre gare per l’infaticabile Luigi Spaggiari che tra gli SM65 finisce al primo posto nei 3000 di marcia realizzando il record personale di 25’17”13 mentre si piazza secondo nei 100 in 18”41 e anche nei 200 metri con 40”40. Al femminile Chiara Aceto sulla pedana del lungo atterra alla misura di 4.37 e coglie il successo nella categoria SF40. Nel mezzofondo maschile, seconda posizione per Sergio Mori che chiude in 2’16”92 sulla distanza degli 800 SM45.