Atletica, Mattia Bartolini campione regionale di Lancio del Disco

A Firenze, dominio del portacolori dell'Atletica Grosseto Banca Tema. Doppietta Rabai-Gorelli nella marcia di Cascina

Grosseto: Ancora un titolo toscano per l'Atletica Grosseto Banca Tema in queste prime settimane del 2025: a indossare la maglia di campione regionale invernale è Mattia Bartolini, che domina la gara di lancio del disco riservata agli Allievi andata in scena a Firenze nel tardo pomeriggio di domenica 23 febbraio.

Bartolini, già campione italiano lo scorso anno, ha scagliato l'attrezzo da 1.5kg fino a 54.67m salendo nettamente sul gradino più alto del podio. Si tratta della quinta misura in carriera per l'atleta classe 2008 che ora punta alla rassegna tricolore in programma il prossimo weekend a Rieti, dove sarà impegnato nella gara "giovanile" che comprende sia gli atleti Allievi, come lui, che quelli della categoria superiore. A Firenze si migliora anche Matteo Di Vivona, al nuovo primato personale con 28.85m.

"Siamo soddisfatti, anche se ci sono margini di miglioramento visto che in queste prime uscite non abbiamo mai trovato condizioni ambientali ideali" dichiara l'allenatore Francesco Angius, "anche domenica prossima a Rieti si gareggerà alle 9 di mattina con previsioni meteo che indicano temperature vicine allo zero. Tuttavia la prova di Firenze è stata molto positiva e siamo fiduciosi per l'appuntamento principale del 2 marzo".

Biancorossi protagonisti anche a Cascina, dove domenica mattina si è svolta la seconda prova del Trofeo Toscano di marcia 2025: sui 10km doppietta dell'Atletica Grosseto Banca Tema con l'Allievo Riccardo Rabai che chiude primo assoluto con il crono di 47:16 davanti al compagno di allenamento Filippo Gorelli, 47:25 e primo Junior. Poi Thomas Borzi, quarto assoluto e secondo tra le Promesse con 47:36, e Paolo Pifferi, nono e terzo allievo con 51:23.

Al femminile, dove si gareggiava sui 5km, è quinta Arianna Cipriani (seconda Promessa) con il tempo di 27:01, mentre Alice Pantalei e Greta Vagaggini, sesta e ottava allieva, chiudono in 29:43 e 30:02. Gara Cadette (3km) che registra il 18m posto di Arianna Pezzuto in 18:37.

"E' stato un bell'allenamento in vista dei Campionati Italiani Individuali e di Società in programma in Sicilia il prossimo mese. Gli atleti si sono divertiti finendo la gara in progressione" dice il tecnico Fabrizio Pezzuto che già si proietta all'appuntamento tricolore del 30 marzo a Sant'Alessio, in provincia di Messina.