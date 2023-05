Atletica leggera: gli studenti del Fossombroni in visita alla Fidal

Incontro a sorpresa con Marcell Jacobs.

Grosseto: Prosegue il percorso di incontri del Fossombroni a curvatura sportiva, con l’intento di formare al meglio i propri studenti. In quest’ottica, le classi terze e quarte dell’istituto di istruzione superiore, si sono recate a Roma, accompagnate dagli insegnanti Gabriella Corzani, Alessia Gioè, Nicola Stagnaro e Ermando Xerra. Gli studenti sono stati ricevuti dal presidente della Fidal Stefano Mei.





Questi ha sottolineato che il suo ruolo e la funzione della federazione italiana di atletica leggera consistono, oltre che nel seguire gli atleti di vertice, nel promuovere lo sport di base. Finalità che per essere capillare deve passare attraverso il mondo della scuola. Successivamente, gli studenti, sono stati ricevuti nelle sale delle riunioni e delle torce olimpiche del Coni e hanno visitato lo stadio dei marmi. La giornata, già di per sé ricca di contenuti, è stata coronata da un incontro speciale.

Gli studenti, nel centro sportivo dell’Acquacetosa, si sono imbattuti in Marcell Jacobs che aveva appena finito la seduta d’allenamento mattutina. Il velocista azzurro si è reso subito disponibile e, oltre a incoraggiare i ragazzi nel continuare a conciliare studio e sport, si è lasciato immortalare in una fotografia di gruppo. Il primo oro olimpico italiano nei 100 metri piani rimarrà per tutti, oltre che un’inattesa e viva emozione, un ricordo memorabile. La dirigente scolastica del Fossombroni, Francesca Dini, ha evidenziato la bontà dell’iniziativa, l’unicità dell’incontro e la soddisfazione degli studenti per il corso di studi scelto.