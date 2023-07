Atletica: il grossetano Romeo Monaci in azzurro agli Europei U20!

Grosseto: Straordinaria notizia per lo sport grossetano. Dopo gli splendidi risultati agli ultimi Campionati italiani juniores è stato convocato in Nazionale il biancorosso Romeo Monaci che farà parte della squadra azzurra per i prossimi Campionati Europei under 20 di atletica in programma a Gerusalemme, in Israele, dal 7 al 10 agosto.

Nella rassegna tricolore dello scorso weekend allo stadio Zecchini, il 18enne dell’Atletica Grosseto Banca Tema si è piazzato al quarto posto in finale sui 100 metri correndo in 10”93 dopo aver essersi migliorato due volte nei turni precedenti con 10”86 in batteria e 10”80 in semifinale, vincendo la propria gara in entrambe le occasioni. Risultati che hanno colpito favorevolmente il settore tecnico federale e quindi il giovane maremmano classe 2005, al debutto nella categoria e cresciuto sotto la guida del coach Alessandro Moroni, sarà inserito nel gruppo della staffetta 4x100 metri. Una soddisfazione enorme per tutta la società biancorossa del presidente Adriano Buccelli, che vede tornare in azzurro un suo tesserato a otto anni di distanza dalla partecipazione del discobolo Giacomo Marinai ai Mondiali under 18 del 2015 a Cali, in Colombia, senza contare le numerose presenze nelle principali manifestazioni internazionali del carabiniere grossetano Stefano La Rosa, che però da tanti anni gareggia per un gruppo sportivo militare.