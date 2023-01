Atletica: il grossetano Monaci secondo ai regionali con il pass tricolore

A Marina di Carrara, nel getto del peso, lo junior biancorosso si qualifica per i campionati italiani indoor di categoria



Grosseto: Partenza valida per i giovani dell’Atletica Grosseto Banca Tema. La nuova stagione inizia con il piede giusto a Marina di Carrara, dove i biancorossi salgono sul podio nei campionati regionali indoor. A conquistare il miglior piazzamento è Romeo Monaci che all’esordio nella categoria juniores va subito a segno e finisce al secondo posto nel getto del peso.

Per il non ancora 18enne maremmano c’è anche un risultato di livello nazionale con la misura di 13.31 staccando così la qualificazione per i prossimi campionati italiani under 20 al coperto, in programma ad Ancona nel primo weekend di febbraio. Sulla pista di Carrara Fiere si aggiudica la terza posizione Alessandro Duchini nei 3000 metri degli allievi in 9’42”53, classe 2007 e a sua volta al debutto nella categoria under 18. Stesso piazzamento al femminile per Debora Marzullo, terza nella gara under 23 dei 3000 in 2’41”35, mentre l’altro allievo Andrea Lambardi chiude sesto nella sua fascia di età con il tempo di 11’27”11.