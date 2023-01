Atletica: Grosseto tricolore anche nel 2023 con gli under 20

Assegnati al capoluogo maremmano i Campionati italiani juniores: appuntamento allo stadio Zecchini dal 21 al 23 luglio



Grosseto: Arriva, ancora una volta la grande atletica nel capoluogo maremmano. Anche in questa stagione Grosseto accoglierà una manifestazione tricolore. Per il quarto anno consecutivo.

Nel capoluogo maremmano torneranno i Campionati italiani juniores per tre giornate di gare, dal 21 al 23 luglio, che metteranno in palio allo stadio Zecchini i titoli della categoria under 20 con l’organizzazione dell’Atletica Grosseto Banca Tema.





Un evento tra i più importanti del calendario, perché coinvolge i migliori giovani del panorama nazionale e un migliaio di atleti in totale.

Sarà la nona volta a Grosseto di questa manifestazione, che dall’anno scorso non è più abbinata a quella under 23, dopo il triennio dal 1986 al 1988 e poi in altre cinque occasioni (1997, 2003, 2005, 2020 e 2021) insieme alla fascia di età superiore. Nel 2022 invece la città ha ospitato i Campionati italiani master su pista e ora si conferma come una delle sedi più tradizionali delle rassegne giovanili, per scrivere l’ennesimo capitolo di una storia che ha visto anche un’edizione dei Mondiali juniores (2004) e due degli Europei under 20 (nel 2001 e nel 2017).





L’assegnazione è stata decisa nell’ultima riunione del consiglio federale.