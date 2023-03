Atletica, Grosseto: biancorossi ok al Trofeo Toscano

Nella seconda prova stagionale per i marciatori, quarto posto di Borzi e record personale dell’allievo Gorelli



Grosseto: Protagonista la marcia a Grosseto, sul percorso del parco Pertini di via Giotto che ha ospitato la seconda prova del Trofeo Toscano. Nei 10 chilometri il migliore dell’Atletica Grosseto Banca Tema è Thomas Borzi al quarto posto in 49’18” seguito da Filippo Gorelli ottavo (51’49”), Tommaso Iori nono (53’36”) e Matteo Pifferi undicesimo (55’43”). Per l’allievo Gorelli, secondo tra gli under 18 al traguardo, è il record personale nella gara vinta dal livornese Giulio Scoli (44’25”).

Nuovo primato personale anche per Arianna Cipriani, che chiude terza (e seconda tra le under 20) con il crono di 1h02’42”. La gara dedicata alla categoria cadetti, quella degli under 16 sulla distanza dei 5 chilometri, ha visto il secondo posto di Paolo Pifferi (26’44”) e il quinto di Nicolas Nencini (30’48”) mentre al femminile sui 3 km Alice Pantalei è sesta (17’43”) e Greta Vagaggini ottava (18’15”).

Nelle partecipatissime gare ragazzi (2 km per gli under 14) la migliore è Arianna Pezzuto, seconda in 11’16”, seguono Agata Polidori ottava (12’15”), Arianna Lambardi 18esima (13’29”) e Giulia Cinelli 28esima (13’57”). Al maschile decimo Samuele Paolini (13’18”), undicesimo Leonardo Fonti (13’23”), 18esimo Brando Falciani (15’19”) e 19esimo Lorenzo Scalambrino (15’28”).

Sono stati come sempre tanti i giovani atleti delle scuole della provincia di Grosseto che hanno preso parte alla terza giornata delle Miniolimpiadi 2023. In questa occasione i partecipanti sono stati coinvolti negli 800 metri e 500 metri di marcia.