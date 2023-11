Atletica, Grosseto azzurra con il raduno nazionale giovanile

Tre giornate di allenamenti dal 17 al 19 novembre per i migliori under 20 italiani verso gli eventi del prossimo anno. C’è il biancorosso Romeo Monaci tra i 59 convocati



Grosseto: L’atletica azzurra è di nuovo a Grosseto. Dal 17 al 19 novembre, tre giornate per il raduno nazionale giovanile d’autunno che torna nel capoluogo maremmano a due anni dall’ultima volta. Un appuntamento per programmare la prossima stagione in vista del principale evento che attende gli atleti juniores, i Campionati Mondiali under 20 a Lima (Perù) in programma nell’estate del 2024, dal 26 al 31 agosto. Nell’elenco dei convocati ufficializzato dal vice direttore tecnico per le squadre giovanili Tonino Andreozzi sono 59 gli atleti presenti, di cui 31 uomini e 28 donne, alcuni dei quali già vincitori di medaglie nelle recenti manifestazioni internazionali. Spicca il nome di Mattia Furlani, il saltatore in lungo campione d’Europa U20, eletto ‘stella nascente’ europea dell’anno nei premi Golden Tracks della European Athletics. Tra i selezionati c’è anche il biancorosso Romeo Monaci, talento dell’Atletica Grosseto Banca Tema che quest’anno agli Europei under 20 di Gerusalemme ha avuto la soddisfazione di gareggiare da titolare in finale nella staffetta 4x100 metri con la squadra azzurra che si è piazzata al quinto posto. Come di consueto, gli atleti e gli allenatori personali potranno confrontarsi tra loro e con i tecnici della struttura federale, lavorando tra lo stadio Carlo Zecchini e il campo scuola Bruno Zauli messi a disposizione dall’Atletica Grosseto Banca Tema del presidente Adriano Buccelli. Dopo aver ospitato rassegne tricolori in ognuna delle ultime quattro stagioni, la città si conferma quindi al centro dell’attività a livello nazionale.