Atletica. GF dell’Argentario: podio tutto del Team di Palombara

Monte Argentario: Ancora una volta la Granfondo dell’Argentario non ha tradito le attese. C’era da festeggiare il traguardo del 15° anno di vita per la manifestazione di Porto Santo Stefano (GR) e lo si è fatto alla maniera dei grandi appuntamenti con una pioggia di partecipanti, a dispetto delle concomitanze anche nella stessa Toscana. La prova, valida quale seconda tappa del circuito Maremma Tosco Laziale Mtb, ha visto gli atleti impegnati sul classico percorso di 44 km per 1.400 metri che, grazie anche al clima tipicamente primaverile, non è stato eccessivamente severo, garantendo comunque un’adeguata selezione.



La prova grossetana ha fatto registrare il dominio completo del Team Bike Palombara Sabina che ha monopolizzato il podio maschile. Prima posizione per Pier Luigi Torelli in 2h04’38”, arrivato insieme ad Angelo Guiducci mentre Luca Chiodi ha chiuso a 53”. A completare la splendida giornata del team della provincia romana la vittoria fra le donne di Fabia Romana Costantini che in 2h51’31” ha prevalso per 2’04” su Francesca Bianconi (Asd Biker in Libertà) e per 9’26” su Chiara Vernaccini (Livorno Team Bike).

Da sottolineare il numero degli arrivati, ben 323 considerando anche i cicloturisti impegnati sul tracciato breve di 24 km. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Monte Argentario, ha goduto anche del supporto della Cetilar, non solo principale sponsor dell’evento ma presente anche con i suoi prodotti e fornendo un grande servizio di massaggi prima e dopo la gara. Un ringraziamento va anche a tutti i volontari che hanno prestato la loro opera come anche alla Misericordia di Porto Santo Stefano che ha curato insieme alla Croce Rossa Italiana la parte sanitaria e alle associazioni che hanno supportato il Gruppo Ciclistico Monte Argentario, all’Uisp Lega Ciclismo sotto la cui egida la Granfondo si è svolta e a tutti gli sponsor che hanno dato il loro contributo, per mantenere viva una gara che fa parte della tradizione non solo sportiva del luogo.