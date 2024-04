Atletica Follonica and Friends e la staffetta della solidarietà Run4Hope 2024

Follonica: Mercoledì 17 i runners dell’Atletica Follonica and Friends presenti per il quarto anno consecutivo alla Run4Hope, la staffetta non competitiva della solidarietà che si svolge in contemporanea in tutta Italia. Hanno ricevuto il testimone dall’Atletica Rivellino di Piombino, e coperto la tappa Follonica-Castiglione della Pescaia.





30 km percorrendo il bel litorale Follonichese, il porto della Marina di Scarlino, gli splendidi sentieri di Cala Violina e Cala Civette, Pian d’Alma e infine Castiglione dove il testimone è stato consegnato ai runners della Atletica Castiglionese. Tutto il ricavato delle partecipazioni è raccolto e devoluto per sostenere l’associazione AIL e la ricerca scientifica di Leucemie-Linfomi e Mieloma. Il gruppo follonichese per ampliare la rete di donazioni per AIL si è attivato sulla Rete del Dono con l’account “Atl FOLLONICA & FRIENDS per Run4Hope” dove tutti possono contribuire. Questo il link: https://www.retedeldono.it/iniziativa-team/asd-atletica-follonica/atl-follonica-friends-run4hope

L’Atletica Follonica ringrazia per la partecipazione al progetto: Giovanna Pellegrino, Valentina Cherubini, Laura Galeazzi, Beatrice Giacometti, Ilaria Paradisi, Melania Fuligni, Paola Bindi, Magi Sergio, Massimo Carbone e Alessandro Ammalati. Un grazie speciale al testimonial amico Andrea Benini, e all'assistenza di Maurilio Capitoni. Grazie ai sostenitori: Caterina Speciale, Rocco Pecorari, Paolo Biosa e Edoardo Gianassi.

Appuntamento all’edizione 2025 dove il ricavato sarà devoluto a AIRC.