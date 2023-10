Atletica, è oro per Finelli e Fedi: campioni d’Europa master!

A Pescara i biancorossi conquistano il titolo continentale in staffetta



Grosseto: Un trionfo esaltante ai Campionati Europei master per due portacolori dell’Atletica Grosseto Banca Tema. Nella rassegna continentale, a Pescara, conquistano la medaglia d’oro Maurizio Finelli e Federico Fedi nella staffetta 4x400 metri M40. Splendida l’impresa dei biancorossi che si laureano campioni d’Europa dopo aver dominato la gara con il tempo di 3’32”52. Sulla pista dello stadio Adriatico in seconda frazione corre Finelli, in ultima Fedi, nel quartetto formato anche dall’umbro Fabrizio Lauretani e dal veneto Massimo Vidale.

È nettissima la vittoria della squadra azzurra che arriva con quasi quattro secondi di vantaggio sull’Irlanda, argento in 3’36”40, mentre la Spagna è di bronzo con 3’52”62 davanti a Germania e Gran Bretagna. Poi c’è la soddisfazione di ascoltare le note dell’inno di Mameli e di poterlo cantare, abbracciati sul gradino più alto del podio, sventolando la bandiera tricolore. In passato nella sua carriera ricca di successi Finelli, militare dell’Aeronautica, era già riuscito a mettersi al collo una medaglia internazionale, l’argento sugli 800 metri nei Mondiali master indoor del 2017 a Daegu, in Corea del Sud. Entrambi nelle ultime stagioni sono stati protagonisti di una serie di risultati eccellenti nelle rassegne tricolori dedicate agli over 35 con otto titoli italiani master a testa: Finelli soprattutto negli 800 ma anche nei 400 metri, Fedi è il campione in carica di categoria su 400 e 400 ostacoli. Nell’evento in Abruzzo, a livello individuale, quinto posto di Fedi nei 400 ostacoli in 58”17 mentre Finelli si piazza nono negli 800 in 2’03”68. Per gli atleti della società del presidente Adriano Buccelli, guidati tra i master dal tecnico Giuseppe Acampa, è una trasferta da incorniciare.

In foto: Federico Fedi e Maurizio Finelli, terzo e quarto da sinistra