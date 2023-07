Atletica: domani al via i Campionati italiani juniores, in gara la 4x100 azzurra

Grosseto: Tre giornate di sfide a Grosseto per i Campionati italiani juniores di atletica, da venerdì 21 a domenica 23 luglio. Attesi grandi numeri di partecipazione nella rassegna nazionale under 20 con circa mille iscritti, tutti nati tra il 2004 e il 2005, pronti a contendersi 44 titoli tricolori.

Per l’Atletica Grosseto Banca Tema, società organizzatrice dell’evento, al via Romeo Monaci che si è guadagnato la qualificazione nei 100 metri dopo aver stabilito il primato personale quest’anno in 10”88. Lo sprinter biancorosso sarà in gara nelle batterie dalle ore 11.20 di venerdì, nonostante un infortunio che lo ha frenato nelle ultime settimane. Subito in palio 10 titoli nella prima giornata: 100, 800, 3000 siepi, 10.000 di marcia e lancio del martello, sia al maschile che al femminile, poi altri 20 sabato e gli ultimi 14 nella mattinata di domenica. Si gareggia tra lo stadio Carlo Zecchini, il campo Nilo Palazzoli (disco e martello) e il campo scuola Bruno Zauli come impianto di riscaldamento.



In pista anche gli azzurri della staffetta 4x100 assoluta, alla ricerca del pass per i Mondiali di Budapest (19-27 agosto). L’obiettivo è migliorare il 38.38 del 7 maggio a Firenze, che al momento qualifica l’Italia con il penultimo crono utile ma che non mette al riparo da eventuali sorprese entro la data ultima del 30 luglio. Convocati due campioni olimpici di Tokyo, Filippo Tortu e Lorenzo Patta, il campione europeo dei 60 indoor Samuele Ceccarelli, oltre a Roberto Rigali, all’argento europeo U23 dei 110 ostacoli Lorenzo Simonelli e a tre componenti della 4x100 che ha conquistato l’oro continentale nello scorso weekend agli Europei U23 di Espoo, in Finlandia: Eric Marek, Matteo Melluzzo e Marco Ricci. A Grosseto, con il quartetto di Malta insieme ai due team azzurri, sono previste due gare nel pomeriggio di venerdì: la prima alle 18.45, l’eventuale seconda alle 20.05.

Sulla pedana che ha consacrato Andrew Howe con l’oro mondiale U20 del 2004, promette spettacolo dalle ore 17.00 di sabato nel salto in lungo il 18enne Mattia Furlani, uomo-copertina dell’evento con l’8.24 di inizio di giugno a Hengelo, in Olanda, che ha mandato in archivio il record italiano juniores realizzato da Howe proprio nell’edizione iridata di Grosseto di diciannove anni fa (8.11). Tra gli altri nomi principali, sempre nel lungo, la medaglia di bronzo dei Mondiali U20 di Cali della passata stagione, Marta Amani che nel prossimo autunno si trasferirà nella prestigiosa Harvard University. Da seguire, tra gli altri, anche gli astisti Great Nnachi e Simone Bertelli, la saltatrice in alto Aurora Vicini, l’ostacolista finalista mondiale U20 Ludovica Cavo, il mezzofondista Giovanni Lazzaro (800), la pesista Anna Musci, i marciatori Diego Giampaolo e Giulia Gabriele, entrambi medaglia d’oro ai recenti Europei a squadre di Podebrady. La manifestazione sarà interamente trasmessa in diretta video streaming su www.atletica.tv.

PROGRAMMA ORARIO AGGIORNATO: https://calendario.fidal.it/files/Orario%20Juniores%20Grosseto%202023_2007.pdf