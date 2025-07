Atletica: conclusa la rassegna tricolore di Grosseto

Conclusi i Campionati Italiani Junior e Promesse di Grosseto: Castelli sesta nei 200m, record nazionale U20 della Bracco nella 4x400m. Foto: OnYourMarks.it

Grosseto: Il record italiano della Bracco Atletica (foto cover) nella staffetta 4x400m Under 20 chiude il lungo e caldo weekend dei Campionati Italiani Juniores e Promesse di Grosseto 2025, con un'ultima giornata che ha fatto registrare soprattutto il 49.77 di Vittorio Ghedina (foto 1) nei 400 ostacoli, per lui che proprio qualche settimana fa aveva voluto testare la pista dello Zecchini vincendo il Trofeo Città di Grosseto. Nel mezzo anche il bel sesto posto della portacolori dell'Atletica Grosseto Banca Tema, la velocista Noah Caterina Castelli (Foto 2), e il successo nel salto in alto dell'azzurro Matteo Sioli (foto 3), che si "limita" a un 2.19m utile per prendersi il titolo.





Entrando nel dettaglio, le milanesi della Bracco Atletica, che schieravano Alice Casagrande, Emma Pollini, Carolina Molteni e Giulia Macchi, firmano la migliore prestazione italiana juniores per club della 4x400 donne fermando il cronometro dopo 3:41.41 migliorando il 3:42.29 corso dalla stessa Bracco a giugno a Rieti. Ghedina, che ha cominciato a dedicarsi più seriamente ai 400 ostacoli soltanto negli ultimi mesi, con il crono odierno diventa il settimo U23 italiano di sempre, ma applausi anche nelle gare femminili con i successi di Alessia Seramondi tra le Promesse (57.71) e Lavinia Capasso tra le Junior, per la prima volta in carriera sotto il muro del minuto (59.94).





Sui 200m, dove si registrano le doppiette di Alice Pagliarini (23.77) e Amanda Obijiaku (23.90), prime anche nei 100m, l'atleta di casa Noah Caterina Castelli coglie un eccellente sesto posto in 24.77, una prestazione di altissimo livello per lei che, a causa dei numerosi problemi fisici delle ultime settimane, aveva dovuto rinunciare alla gara più corta.

L'uomo più atteso di giornata, il bronzo agli ultimi Campionati Europei Indoor Matteo Sioli, onora l'appuntamento tricolore con un salto a 2.13m e uno a 2.19m, entrambi superati al primo tentativo, che permettono di salire sul gradino più alto del podio senza particolare concorrenza.

Sul finale grande festa in campo per volontari, giudici e lo staff organizzativo dell'Atletica Grosseto Banca Tema, impegnato nel corso di tutta la settimana per la buona riuscita dell'evento.