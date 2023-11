Atletica: cadetti sul podio regionale di corsa su strada

Secondo posto della squadra under 16 maschile biancorossa a Castelfranco di Sotto



Grosseto: Si chiude con un altro brillante risultato l’annata agonistica per gli under 16 dell’Atletica Grosseto Banca Tema. La squadra dei cadetti biancorossi conquista il secondo posto nella classifica maschile dei campionati toscani di corsa su strada, a Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa.

Nella rassegna regionale il team dei giovani maremmani si aggiudica il prestigioso piazzamento con 66 punti alle spalle soltanto dell’Atletica Livorno, vincitrice a quota 77, ma davanti alle altre formazioni: terza l’Atletica Firenze Marathon con 51, quarta la Rinascita Montevarchi e quinta l’Atletica Virtus Lucca, entrambe a 46 punti. A livello individuale il migliore dei grossetani è Filippo Bonucci che arriva quinto nella quindicesima edizione del Memorial Sergio Mariotti sul percorso di 4 chilometri. Tutti e tre i grossetani finiscono in top ten con il settimo posto di Federico Lubrano e il nono di Pietro Colombo per mettere il sigillo sull’ottima prova collettiva dei biancorossi che è anche un bel segnale in vista della prossima stagione.