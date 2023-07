Atletica: Bigazzi si migliora ed è campione toscano

Record personale del martellista grossetano che vince il titolo regionale con 57.54



Grosseto: Doppio colpo di Lorenzo Bigazzi nel lancio del martello. Per il grossetano c’è la soddisfazione della vittoria nei campionati regionali assoluti a Cecina dove conquista il titolo toscano con ampio margine nei confronti degli avversari. Ma il 21enne allenato da Francesco Angius riesce anche a firmare il miglior risultato della carriera e con la misura di 57.54 incrementa di nuovo il record personale in questa stagione. Dopo essersi portato a 57.25 all’inizio di maggio, arriva un altro progresso per il lanciatore cresciuto nell’Atletica Grosseto Banca Tema che attualmente difende i colori della Libertas Livorno.

È da cinque anni che si trova stabilmente tra i più forti d’Italia nelle categorie giovanili, per aver collezionato ben otto piazzamenti in finale alle rassegne tricolori. L’ultimo in ordine di tempo, il più prestigioso, è il quarto posto ai campionati italiani under 23 di metà giugno dove ha sfiorato il podio, con la possibilità di crescere ulteriormente nella prossima stagione che lo vedrà ancora protagonista nella stessa categoria. A Cecina, nella manifestazione che metteva in palio i titoli regionali, da sottolineare anche la terza posizione dello junior Daniele Bardelli nel triplo con 13.30 a soli cinque centimetri dal personale e la sesta di Arianna Cipriani sui 5000 di marcia in 30’35”.

Foto (Grana/FIDAL)