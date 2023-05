Atletica: Bigazzi show nel martello, è record personale

A Pietrasanta il giovane lanciatore si migliora dopo quasi due anni con 57.25



Grosseto: Torna a migliorarsi Lorenzo Bigazzi nel martello. Sulla pedana di Pietrasanta il grossetano riscrive il record personale, come non accadeva da quasi due anni, arrivando per due volte oltre i 57 metri che non era mai riuscito a superare in carriera. Un risultato atteso da tempo per il maremmano, 21 anni ancora da compiere, autore di un lancio a 57.25 per poi confermarsi nella stessa gara con la misura di 57.22 molto vicina al suo nuovo primato.

Battuto il 56.93 realizzato nel 2021 dall’atleta cresciuto sotto la guida del tecnico Francesco Angius, tesserato per la Libertas Livorno, più volte protagonista ai campionati italiani di categoria con una serie di piazzamenti a ridosso del podio. Dopo essersi finalmente sbloccato, il giovane lanciatore potrà quindi progredire ulteriormente in questa stagione che è appena iniziata. Da sottolineare anche il rientro agonistico di Mario Baldoni, tornato a indossare la maglia dell’Atletica Grosseto Banca Tema e capace di sfiorare i 50 metri con 49.57.