Atletica: Bigazzi in finale tricolore, Monaci campione regionale

A Rieti il martellista è sesto nei campionati italiani under 23, a Firenze lo junior conquista il titolo toscano dell’eptathlon



Grosseto: In finale a un campionato italiano, per la settima volta. È questa l’impresa del grossetano Lorenzo Bigazzi che si dimostra ancora tra i migliori a livello nazionale nel lancio del martello. Ai Tricolori invernali di Rieti il maremmano ha chiuso al sesto posto nella gara under 23 per replicare lo stesso piazzamento ottenuto nella rassegna estiva dell’anno scorso. E ci riesce con una prestazione di spessore, scagliando l’attrezzo a 56.43 che è la sua seconda misura in carriera, a mezzo metro esatto dal record personale di 56.93 stabilito nel 2021. Un risultato che fa ben sperare, se si considera che non ha finalizzato la gara perché la preparazione è tutta incentrata sull’estate. Ennesima prova di solidità per il lanciatore in maglia Libertas Livorno, confermando il sesto posto nella lista di partenza in base alle graduatorie dell’anno. Da ormai cinque stagioni l’atleta allenato da Francesco Angius è stabilmente nei primi otto e si allunga la striscia positiva che conta tre quinti posti: nel 2020 tra gli juniores, poi nelle edizioni invernali del 2021 (under 23) e del 2022 (under 23). Senza dimenticare l’altro sesto posto estivo del 2021 tra gli under 20 in una serie cominciata nel 2019 quando si classificò settimo nei campionati italiani allievi (under 18).

Arriva dalle gare indoor di Firenze un’altra soddisfazione per l’Atletica Grosseto Banca Tema. Nei campionati regionali di prove multiple Romeo Monaci conquista il titolo toscano di eptathlon juniores con un totale di 4411 punti e oltre cento lunghezze di vantaggio nei confronti degli avversari. Di nuovo protagonista il 18enne biancorosso, cresciuto sotto la guida del coach Alessandro Moroni, con questi risultati parziali: 7”06 nei 60 metri, il record personale di 6.33 nel lungo, 12.86 nel peso, un altro primato nell’alto con 1.74, poi 8”77 nei 60 ostacoli, 3.10 nell’asta per finire con 3’20”5 sui 1000 metri. Quest’anno il grossetano, ai Tricolori juniores indoor, ha sfiorato la finale nei 60 metri ad Ancona.