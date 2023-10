Atletica: Bigazzi a segno nella finale U23

Il martellista grossetano vince nella serie argento dei Societari a Mariano Comense



Grosseto: Bel finale di stagione per il lanciatore Lorenzo Bigazzi. Nella finale argento dei campionati italiani di società under 23 il grossetano festeggia la vittoria sulla pedana del martello con la misura di 56.90 dimostrando di essere ancora in ottima condizione di forma. A Mariano Comense, in Lombardia, il maremmano riesce a cogliere un successo di prestigio nella seconda serie nazionale con la maglia della sua attuale società, la Libertas Livorno, davanti ad atleti più accreditati come l’umbro Gregorio Giorgis, che in carriera ha indossato la maglia azzurra, sconfitto dopo aver spedito l’attrezzo a 55.10.

Per il maremmano classe 2002, da diversi anni inserito stabilmente tra i migliori specialisti italiani nelle categorie giovanili, è una prestazione che avvicina decisamente il record personale. Con questo risultato arriva infatti a poco più di un metro dal 57.54 realizzato a Cecina nel mese di luglio, confermando la qualità del lavoro svolto quotidianamente al campo Zauli sotto la guida del tecnico Francesco Angius che lo segue da sempre, e può guardare con fiducia alla prossima stagione agonistica che lo vedrà di nuovo in prima fila nelle rassegne tricolori.