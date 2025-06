Atletica: Bartolini si supera ancora, dieci podi dai Campionati Toscani Allievi e Juniores

Dai Campionati Toscani Allievi e Juniores arrivano ben quattro titoli e dieci medaglie per l'Atletica Grosseto Banca Tema

Grosseto: E' stato un weekend denso di risultati importanti per l'Atletica Grosseto Banca Tema, che torna dai Campionati Toscani Allievi e Juniores con ben quattro titoli regionali e un totale di dieci podi.

A prendersi la copertina è come sempre Mattia Bartolini, che a Pistoia ha lanciato il disco da 1.5kg fino a 61.01m. Per l'atleta classe 2008 si tratta di un ulteriore incremento che lo porta per la prima volta in carriera sopra i 61 metri al termine di una gara che lo ha visto superare il muro dei 60m addirittura in cinque lanci su sei. Con questa prestazione Bartolini si conferma come secondo italiano Under 18 di sempre in questa disciplina alle spalle di Carmelo Musci, mentre in questo 2025 solo quattro atleti hanno fatto meglio di lui in Europa e nove nel mondo.

La domenica di Pistoia si era aperta con il titolo sui 200m Allievi di Gabriele D'Amico: il campione italiano indoor ha chiuso il mezzo giro di pista in 22.19, per lui che nel weekend si presenterà alla rassegna tricolore tra i favoriti in una competizione che si preannuncia equilibratissima. A Rieti il migliore iscritto ha corso in 21.92, D'Amico è sesto nella lista ma con un crono di soli tre centesimi superiore.





Il weekend si è concluso con il titolo regionale Under 20 di Alessandro Duchini, che vince i 3.000m in 9:20.10 nella distanza che ha registrato anche il bronzo di Andrea Lambardi (12:19.12), mentre al femminile, tra le Allieve, medaglia d'argento di Aurora Funghi (12:16.10) e bronzo di Matilde Di Monaco (13:28.60).





Nella prima giornata, andata in scena a Monsummano Terme, il campione italiano cadetti 2024 Thomas Nencini scende ancora sotto il muro dei 50 secondi nel giro di pista (49.60), confermandosi come uno dei migliori 2009 d'Italia in questa specialità che lo vedrà tra i papabili per la finale a Rieti. Titolo anche per Filippo Bonucci, che chiude i 2000m siepi in 6'13"92, ancora sotto al minimo per i Campionati Italiani, ma il sabato porta anche l'argento di Vittoria Monaci, seconda nel salto in alto con il primato personale eguagliato (1.56m), e il bronzo di Ilaria Petito, 1:01.37 nei 400m. Nel mezzo anche l'affermazione della staffetta 4x400m di Anselme Faragli, Pietro Paolini, Giulio Crocetti e Leonardo Baldi (3:50.53 - gara non valida per l'assegnazione del titolo).