Atletica: Bartolini al minimo europeo, Bigazzi si migliora ancora

Il discobolo firma lo standard per la rassegna continentale under 18 e il martellista incrementa il record personale



Grosseto: Di nuovo a segno i lanciatori grossetani con risultati di primo piano. E ancora una volta è protagonista Mattia Bartolini che raggiunge un nuovo importante traguardo. Il giovane discobolo dell’Atletica Grosseto Banca Tema riesce a realizzare lo standard di iscrizione per i prossimi Campionati Europei under 18 con la misura di 54.15 ottenuta a Roma, allo stadio Paolo Rosi, nonostante la pedana bagnata dalla pioggia. Dopo il record personale di 54.63 ottenuto a Lucca, in una manifestazione non inserita nel calendario internazionale, stavolta il risultato è valido a tutti gli effetti. La stagione è soltanto all’inizio ma il biancorosso classe 2008, campione e primatista italiano cadetti l’anno scorso, si può già candidare per una maglia azzurra alla prossima rassegna continentale di categoria che andrà in scena a Banska Bystrica, in Slovacchia, alla fine di luglio.

Arriva un’altra gioia dalla capitale per il gruppo dei lanci allenato da Francesco Angius, ma in questo caso nel martello. Continua a crescere Lorenzo Bigazzi che si migliora per la seconda volta nel giro di poche settimane. L’atleta grossetano, in gara per la Libertas Livorno, è sempre più vicino al muro dei sessanta metri. Una barriera sfiorata dal maremmano con il primato personale di 59.80 che incrementa il 59.61 di metà febbraio a Lucca con cui si era finalmente sbloccato, aggiungendo oltre due metri al proprio limite. È una prima parte di stagione da incorniciare anche per il ventunenne martellista, quarto ai recenti Tricolori under 23 ad appena otto centimetri dal podio.