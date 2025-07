Atletica: ai tricolori dei Grosseto finale per Noah Caterina Castelli

La seconda giornata dei Campionati Italiani Juniores Promesse di Grosseto regala la finale a Noah Caterina Castelli

Grosseto: Assegnati altri 36 titoli nella seconda e lunghissima giornata dei Campionati Italiani Juniores e Promesse di Grosseto 2025, dove la società di casa, l'Atletica Grosseto Banca Tema, festeggia per la strepitosa qualificazione nella finale dei 200m Under 20 di Noah Caterina Castelli.





L'atleta classe 2006 allenata da Andrea Presacane coglie l'ultimo biglietto a disposizione per la gara di domenica mattina grazie a un crono di 24.75 corso in una batteria difficilissima, che vedeva la presenza di Alice Pagliarini (23.99) e Chiara Rognoni (24.55), la medaglia d'oro e d'argento dei 100m corsi la sera prima.

Nelle prime gare in programma, quelle dei 10.000m di Marcia, 11mo posto di Filippo Gorelli tra gli Juniores, per lui un crono finale di 48:41.89, mentre tra le Promesse il caldo gioca un brutto scherzo a Thomas Borzi, che deve alzare bandiera bianca nel corso del sesto chilometro. Al femminile, sempre tra le Under 23, è 14ma Arianna Cipriani, che completa le fatiche dopo 56:24.78 nella gara vinta dall'azzurra Alexandrina Mihai (44:49.54 e primato personale)

Nelle altre finali di giornata, raccolte in ben 13 ore non-stop di atletica, Matteo Togni, diciannove anni, in luce nei 110 ostacoli con un 13.38 (+0.9) che lo proietta a otto centesimi dal record italiano U20. Lo stadio Zecchini regala altri risultati di valore come il 53.51 della junior Giulia Macchi nei 400 metri, ottava all-time con un progresso di oltre mezzo secondo nel giro di pista.

Con il calare del sole, entusiasmanti le finali dei 5.000m, concluse tutte con una volata sul filo di lana: il nome da segnarsi è quello di Olivia Alessandrini, che dopo il titolo sui 3.000m di venerdì, fa il bis mettendo a segno l'unica doppietta sin qui registrata.