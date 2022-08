Atletica: a Grosseto raduno azzurro delle prove multiple per gli Europei

Conclusa la settimana di stage in Maremma per il decatleta Dester e l’eptatleta Gerevini in vista della rassegna continentale in Germania



Grosseto: Verso gli Europei passando per la Maremma. A pochi giorni dalla rassegna continentale, al via a Ferragosto a Monaco di Baviera, gli azzurri delle prove multiple hanno svolto una settimana di raduno a Grosseto che quindi conferma ancora una volta il suo ruolo di punto di riferimento fondamentale per l’atletica. Tra lo stadio Carlo Zecchini e il campo scuola Bruno Zauli si sono allenati i pluricampioni italiani Dario Dester e Sveva Gerevini, sotto la guida del loro coach Pietro Frittoli e anche del tecnico grossetano Andrea Giannini.





Proprio a Grosseto i due cremonesi dei Carabinieri hanno ottenuto i risultati decisivi per qualificarsi agli Europei in Germania, firmando i record personali al meeting Multistars disputato in primavera allo Zecchini (30 aprile e 1° maggio): Dester con 8109 punti nel decathlon, secondo italiano di sempre per il ritorno di un azzurro sopra gli ottomila punti dopo diciotto anni, e la compagna di club Gerevini a quota 6011 nell’eptathlon, con una prestazione che mancava dal 2003 a livello nazionale. Entrambi hanno scelto di trascorrere il periodo di rifinitura della preparazione nel capoluogo maremmano all’inizio del mese (1-7 agosto) negli impianti messi a disposizione dall’Atletica Grosseto Banca Tema del presidente Adriano Buccelli.

Ad accoglierli, tra gli altri, chi di prove multiple se ne intende come l’ucraina Hanna Kasyanova, campionessa mondiale dell’eptathlon nel 2013 che da qualche mese vive in Maremma, insieme al marito-coach Oleksiy Kasyanov. E anche alla promettente Albina Zaitseva, 15enne ucraina che a Grosseto ha trovato le condizioni per allenarsi nel migliore dei modi e che di recente si è fatta valere in due eventi internazionali giovanili, con il nono posto nell’eptathlon agli Europei under 18 di Gerusalemme mentre è stata quinta al Festival olimpico della gioventù europea di Banska Bystrica, in Slovacchia.

Nella foto, da sinistra: Oleksiy Kasyanov, Hanna Kasyanova, Sveva Gerevini, Dario Dester, Andrea Giannini, Pietro Frittoli