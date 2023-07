Atletica: a Grosseto la 4x100 prenota i Mondiali, super Monaci sfiora il podio

Grosseto: Magnifica giornata di atletica a Grosseto. La 4x100 azzurra blinda la qualificazione per i Mondiali di Budapest correndo in 38.04, merito del quartetto composto da Roberto Rigali, Filippo Tortu, Lorenzo Patta e Samuele Ceccarelli, formazione inedita e capace di correre il terzo tempo di sempre per la staffetta italiana, inferiore soltanto ai due crono corsi a Tokyo in occasione della finale (37.50) e della batteria olimpica (37.95). L’Italia, migliorando nettamente il 38.38 corso in maggio, scavalca in un colpo solo cinque nazionali nella Road To Budapest e firma il secondo tempo di ripescaggio (su 8), avendo la ragionevole certezza di non essere fuori dalle otto qualificate alla data del 30 luglio. Al termine, momenti di apprensione per Tortu, rimasto a terra dolorante ad un braccio e poi rialzatosi dopo alcuni minuti. In chiave under 23, c’è da segnalare un’altra migliore prestazione italiana di categoria dopo quella di sabato scorso a Espoo: tre quarti del team campione d’Europa U23 (Eric Marek, Matteo Melluzzo, Marco Ricci), con l’inserimento di Lorenzo Simonelli in ultima frazione, si esprime in 38.76 a meno di una settimana dal 38.92 tutto d’oro. Terzo posto per il quartetto di Malta con 40.76.



“È andata anche meglio delle aspettative - le parole di Roberto Rigali - considerando che con Filippo Tortu non ho cambiato tante volte. Ma ci siamo trovati subito ed è anche il frutto di tanti raduni, iniziati cinque anni fa, e quindi anche se non si prova tante volte riusciamo a capire cosa cerca il nostro compagno”. Prima volta in terza frazione per il campione olimpico Lorenzo Patta: “Era da un po’ che sognavo di farla, e sono veramente contento per un risultato che aspettavamo da tempo e finalmente è arrivato. Felici di averlo corso qui, a Grosseto, a casa nostra”. Poi il boato del pubblico a gioire con Samuele Ceccarelli all’arrivo: “Davvero uno spettacolo! Siamo riusciti a dimostrare quello che possiamo valere e che il gruppo sa fare. È il frutto del lavoro con il settore tecnico della Federazione, sempre attento alle esigenze degli atleti, ma anche dell’affiatamento tra noi, che scherziamo e ci prendiamo in giro, però quando è il momento di correre siamo concentrati e rispondiamo presente per dare il massimo”. “Abbiamo cercato, voluto e sognato talmente tanto questa qualificazione ai Mondiali - racconta Filippo Tortu in un post social - che quando ho scoperto che ce l’avevamo fatta, ho esultato come mai in vita mia... forse troppo, perché per l’esultanza mi è uscita la spalla. Fa male, ma fa meno male se penso che si va a Budapest! Grazie ragazzi, per quello che abbiamo conquistato e per il senso di appartenenza a questa maglia che ogni volta dimostriamo insieme”.

Nei 100 metri dei Campionati italiani juniores è scatenato il biancorosso Romeo Monaci. Lo sprinter dell’Atletica Grosseto Banca Tema si migliora due volte e poi chiude quarto in finale, lottando con i più forti a livello nazionale. Clamoroso il progresso del 18enne maremmano, al via nonostante un infortunio rimediato qualche settimana fa, che realizza il crono più veloce nel primo turno in 10”86 (vento contrario di -2.1) e scende a 10”80 (-0.2) vincendo anche in semifinale, con il quarto tempo complessivo, mentre nella finale il grossetano allenato dal tecnico Alessandro Moroni corre in 10”93 (-1.5) dietro al vicentino Yassin Bandaogo (10”71) che precede due laziali, Jacopo Capasso (10”75) e Daniele Groos (10”77).

In una prima giornata infiammata dalla 4x100 azzurra, è anche l’entusiasmo dei giovani ad accendere la tribuna. Sfida palpitante negli 800 metri: in quella che è la sua terza vera gara sulla distanza, esulta la romana Gloria Kabangu (Acsi Italia Atletica) in 2:04.80, crono notevole per un’atleta al primo anno di categoria che fino all’anno scorso si dedicava con successo ai 400 conquistando l’argento con la staffetta mista azzurra agli Europei U18. Ma gli applausi vanno anche al coraggio di Matilde Prati (Fondazione Bentegodi Verona), in testa fin dall’inizio prima di essere sorpassata a pochi metri dall’arrivo, a sua volta nel record personale di 2:04.98 ed è splendido l’abbraccio tra le due protagoniste, settima e nona under 20 di sempre a livello nazionale. Più controllata la gara maschile, con il trevigiano Giovanni Lazzaro (Assindustria Sport) a prendersi il titolo in 1:50.26.

Di fronte a un pubblico galvanizzato per il risultato della staffetta, il pomeriggio incorona i nuovi padroni dello sprint giovanile nei 100 metri. Al femminile Trionfa la sammarinese Alessandra Gasparelli (Olimpus) che porta sul tetto d’Italia la piccola Repubblica del Titano in 11.71 (-1.0). Nel martello si impone Filippo Maria Iacocca (Vittorio Alfieri Asti) con 68,26 e tre metri di vantaggio sugli avversari. Vincono sui 10.000 di marcia i due azzurri d’oro agli Europei a squadre: Giulia Gabriele (47:24.14) e Diego Giampaolo (44:34.68), entrambi delle Fiamme Gialle Simoni. Sabato la seconda giornata per assegnare altri 20 titoli, con Mattia Furlani nel lungo dalle ore 17, tutto in diretta streaming su www.atletica.tv.

Visualizza la galleria