Atletica, a Grosseto anche la Conferenza nazionale del talento

Da venerdì 17 a domenica 19 novembre incontri e workshop sulle tematiche del talento, dal riconoscimento allo sviluppo, nei tre giorni del raduno nazionale giovanile



Grosseto: Cos’è il talento? Come si scopre e come si sviluppa? Intorno a queste domande ruota la Conferenza Nazionale del Talento in programma a Grosseto da venerdì 17 a domenica 19 novembre, importante momento di scambio e di condivisione organizzato dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera nell’ambito del progetto PISTA-Piano Sviluppo Talento. Docenti universitari, ricercatori, psicologi dello sport, atleti del passato e in attività, porteranno le proprie esperienze e si confronteranno con una platea formata da tutti gli ‘attori’ coinvolti nel progetto, che ha l’obiettivo principale di far crescere in maniera qualificata il territorio attraverso la cura e la gestione dei talenti già tesserati, nonché ricercarne di nuovi tramite specifiche azioni di reclutamento.

L’iniziativa si terrà tra l’Hotel Fattoria La Principina e lo stadio Zecchini dove si svolgerà il raduno nazionale giovanile, oggetto di valutazione funzionale, in preparazione dei Mondiali U20 di Lima 2024. La serata del venerdì sarà inaugurata dagli interventi del direttore tecnico Antonio La Torre, del vice DT Tonino Andreozzi e del coordinatore del progetto PISTA Piero Allegretti. La giornata del sabato, con i saluti del presidente FIDAL Stefano Mei, approfondirà le più varie tematiche legate al talento, dal riconoscimento allo sviluppo, e proporrà anche un faccia a faccia tra due stelle dell’atletica azzurra come il campione europeo U20 del salto in lungo Mattia Furlani e l’argento mondiale della staffetta 4x100 nel 1983 Stefano Tilli. Di domenica, spazio a tre workshop su valutazione, metodologia dell’allenamento e modelli prestativi, ai quali prenderanno parte attivamente i 100 tecnici individuati nella Rete di monitoraggio, i 20 tecnici dell’Osservatorio nazionale del talento e i Fiduciari tecnici dei 21 Comitati regionali.

Elenco atleti convocati al raduno nazionale giovanile: https://www.fidal.it/content/Grosseto-raduno-giovanile-verso-Lima-2024/158929