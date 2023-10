Sport Atlante stoica a Russi. Ma non basta, i biancorossi sconfitti in trasferta 22 ottobre 2023

Grosseto: Seconda di campionato di serie A2 per l’Atlante Grosseto in terra romagnola contro il Russi. Una partita che per l'assenza di troppi giocatori ha comunque mostrato le qualità della squadra di mister Izzo, che inevitabilmente è stata però battuta. Il primo tempo si chiude sull'1-1. Nella ripresa i maremmani passano in vantaggio, ma l'autorete di Baluardi complica la situazione e il gol di Beltrami sullo scadere del tempo porta i padroni di casa alla vittoria. La partita finisce 3-2. RUSSI: Masetti, Navarro, Bolotti, Gurioli, Argnani, Zamboni, Babini, Michelacci, Cianciulli, Fenati, Beltrami, Torres. Allenatore Simone Bottacini. ATLANTE GROSSETO: Brunelli, Guarducci, Cipollini, Baluardi, El Johari, Gianneschi, Lessi, Liburdi, Yasir, Mateo, Imperato. Allenatore Alessandro Izzo. ARBITRI: Prekaj di Treviglio e Spadola di Lovere; cronometrista Cortese di Parma. MARCATORI: 12′ Babini, 13′ Lessi. 6′ st El Johari, 19′ st (aut.) Baluardi, 20′ st Beltrami. NOTE: espulso Michelacci.

