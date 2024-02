Atlante Grosseto sconfitta da Buldog Lucrezia finisce in fondo alla classifica

Grosseto: E' terminata con una sconfitta pesante, 5-1, la gara marchigiana dell'Atlante Grosseto contro il Buldog Lucrezia che, con i tre punti conquistati, scavalca la formazione biancorossa nella classifica. L'Atlante è ultima a 10 punti; adesso il cammino salvezza è diventato molto difficile.



La partita ha subito preso una piega strana per i ragazzi di mister Jukic: dopo 10 minuti di gioco sull'1-0 per i locali, l'arbitro espelle Mateo, uno dei migliori giocatori dell'Atlante, per un fallo a centrocampo che forse poteva non essere da ammonizione. L'Atlante, destabilizzata, perde tante occasioni e soccombe ai padroni di casa.

Sabato prossimo arriva a Grosseto l'Istori Roma, una partita da vincere obbligatoriamente per poter arrivare quantomeno a disputare i play out.

BULDOG LUCREZIA: Corvatta, Warid, Sabatinelli, Campo, Cirillo, Violini, Piersimoni, Manfroi, Taurisano, Pezzolesi, Marinelli, Napoletano. Allenatore Elia Renzoni.

ATLANTE GROSSETO: Tamberi, Baluardi, Bellucci, Zanella, Pannaccione, Falaschi, Mateo, Liburdi, Chisci, Brunelli, El Johari, Imperato. Allenatore Ivo Jukic.

MARCATORI: 9′ Taurisano, 12′ Warid, 18′ Taurisano, 19′ Taurisano, 20′ Baluardi. 7′ st Manfroi.

NOTE: espulso Mateo.