Atlante Grosseto raggiunta sul finale dal Sant'Agata. Finisce in parità

Redazione 3-3 dell'Atlante Grosseto contro il Sant'Agata Bolognese. Per i biancorossi si fa difficile l'obiettivo promozione.

Grosseto: Finisce in parità la sfida tra Atlante Grosseto e Sant'Agata Bologna. Il gol del 3-3 è arrivato a 20 secondi dal termine della partita, e i biancorossi di mister Izzo colpiscono un palo a portiere battuto a cinque secondi dal fischio finale. Una partita sfortunata per l'Atlante che era partita bene con rete di Liburdi al 3', raggiunta subito però da una doppietta di Di Norcia al 6' e al 12'. Ci pensa Rodrigo a riprendere le fila della partita segnando al 15'. Il primo tempo finisce sul 2-2. Nella ripresa è Nil dopo nemmeno un minuto di gioco a riportare la squadra in vantaggio, ma quasi allo scadere del tempo la rete di Straface fa terminare l'incontro in pareggio. Adesso per i biancorossi l'obiettivo promozione si fa più difficile. SANT’AGATA: Annichiarico, Monaco, Caprio, De Magistris, Bahi, Di Norcia, Garofalo, Laoufi, Canale, Straface, Gualandi. ATLANTE GROSSETO: Brunelli, Cipollini, Rodrigo, Galeota, Baluardi, Nil, Gianneschi, Agnelli, Jesus, Liburdi, Tamberi, Kacper. Allenatore Alessandro Izzo. ARBITRI: Fantino di Savona, Puvia di Carrara; cronometrista Divona di Bologna. MARCATORI: 3′ Liburdi, 6′ Di Norcia, 12′ Di Norcia, 15′ Rodrigo. 1′ st Nil, 20′ st Straface.

