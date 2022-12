Atlante Grosseto, la società si guarda intorno e piazza colpi sul mercato

Grosseto: Terminata la prima parte dei vari campionati di calcio a 5, con la pausa per le festività Natalizie e l’Atlante Grosseto ha ripreso gli allenamenti martedì 27 dicembre con le due formazioni, quella che partecipa al campionato nazionale di calcio a 5 di serie “B”, che riprenderà l’attività agonistica sabato 7 gennaio 2023 con l’ultima giornata del girone d’andata ricevendo al Palabombonera l’Arpi Nova, mentre la squadra che partecipa al campionato “Under 19” Nazionale sarà impegnata domenica 8 gennaio, sempre al Palabombonera nella prima giornata del girone di ritorno ricevendo la visita del Futsal Prato.



Entrambe le squadre sono allenate dal tecnico Alessandro Izzo, che fino ad oggi si stanno ben comportando nei rispettivi campionati, essendo la squadra che milita in serie “B” al quarto posto in classifica ad un solo punto di distacco dalla terza classificata e a due punti dal secondo posto, in piena zona promozione in serie “A2”, ricordando che le prime tre classificate vanno direttamente nella serie superiore e poi eventualmente ci saranno anche i play-off.

L’Under 19 invece, al termine del girone d’andata, si trova al primo posto della classifica generale, in coabitazione con il Fucecchio, ed ha il miglior attacco e miglior difesa del campionato e si è qualificata alla terza fase della Coppa Italia Nazionale contro la Lazio, scontro che si giocherà nel prossimo mese di gennaio con gare di andata, con la prima partita a Roma e ritorno a Grosseto, pertanto le due squadre dell’Atlante Grosseto, presieduto da Iacopo Tonelli, stanno disputando una stagione da veri protagonisti.

Ma nel frattempo, ci sono stati anche dei movimenti di giocatori in uscita ed in entrata, ha lasciato la formazione grossetana il centrale difensivo Christian Pierro, accasandosi allo United Pomezia, squadra militante nel girone “E”di serie “B”, mentre i dirigenti grossetani hanno acquisito le prestazioni del giovane spagnolo Jesus Rodriguez Gonzalez, classe 2003, che arriverà a Grosseto martedì 3 gennaio prossimo.