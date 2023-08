Atlante Grosseto, confermato Federico Baluardi

Grosseto: Mancano pochi giorni all’inizio della preparazione dell’Atlante Grosseto, che si terrà al centro sportivo di Roselle, sia per quanto riguarda la serie “A2” che per l’Under 19, entrambe le squadre saranno allenate, come la scorsa stagione, da Alessandro Izzo.



Lunedì prossimo, 4 settembre infatti alle 19,30 per le formazioni biancorosse “suonerà la prima campanella” del primo giorno di lavoro agli ordini del preparatore atletico Nicola Stagnaro, autentico professionista, senza il tecnico Izzo assente giustificato per alcuni giorni per motivi di lavoro. Questa estate in casa biancorossa hanno lavorato alacremente per allestire una squadra, almeno sulla carta competitiva, per il prossimo campionato nazionale di calcio a 5 di serie “A2” dopo la promozione ottenuta sul campo con pieno merito lo scorso campionato, cercando di portare a Grosseto alcuni giocatori importanti in un mercato cervellotico e riuscire a confermare quasi in toto tutto il gruppo degli italiani. Una bella notizia poi è arrivata in queste ultime ore con il rinnovo del forte giocatore grossetano e vice capitano della squadra Federico Baluardi che ritornerà a giocare in “A2” con la maglia della sua famiglia e della sua città. Baluardi, di professione difensore con licenza di andare spesso in avanti e con il vizietto del gol, basti pensare che nelle due ultime stagioni ha realizzato anche la bellezza di una ventina di reti. Anche mister Alessandro Izzo è entusiasta del rinnovo di Baluardi che attendeva da giorni, affermando che è stato fondamentale aver mantenuto i giocatori forti e Federico è uno di questi oltre ad avere l’anima Atlante.

Questi saranno giorni decisivi anche per decisione del secondo straniero in casa Atlante, dopodichè dovrebbe concludersi il mercato, quanto meno in ottica prima squadra, anche se il tandem Izzo-Tonelli resta alla finestra per qualche possibile occasione. In Under 19 invece la società sta facendo il possibile per allestire una rosa capace di consolidare il primato e proprio in questa ottica la società ha opzionato Jetmir Kamberi, classe 2005 che già lo scorso anno si era allenato con entrambe le formazioni biancorosse ma per motivi burocratici non è mai stato possibile averlo a disposizione.

In fase di stallo nell’Under 19, ci sono Agnelli, che la società aveva dato per confermato, ma ora sono sorti problemi legati all’università, come incerto è il futuro di Guarducci, il portierone ha varie richieste ma nessuna è capace di farlo partecipare alla facoltà di Filosofia, ecco allora che il ritorno in biancorosso non sembra più impossibile.

Intanto ieri è giunto a Grosseto uno degli ultimi acquisti, il laterale brasiliano Leandrinho, con alcuni giorni di anticipo per potersi acclimatarsi e incominciare a conoscere la sua nuova città ed ammirare tutte le sue bellezze.

Giovedì prossimo nel frattempo la società ha in programma un pranzo di lavoro al fine di organizzare al meglio la preparazione e le varie amichevoli.