Atlante Grosseto battuta in esterna dal Bologna

Grosseto: E' stata una buona gara per l'Atlante Grosseto che ha subito però una brutta sconfitta dal Bologna. Una partita sfortunata per i ragazzi di Alessandro Izzo, nonostante la vittoria meritatissima dei padroni di casa.



Nel primo tempo, sul 2-0, i biancorossi hanno fallito troppe occasioni clamorose, il portiere avversario ha fatto letteralmente miracoli; troppi anche gli errori in difesa che hanno fatto subire altri gol.

Subito in vantaggio il Bologna al 2' con Cavina, poi ancora in rete al 5' con Radesco e al 15' con Spada. Liburdi accorcia le distanze al 17' ma è nuovamente Cavina a segnare al 20'. Il primo tempo finisce 4-1 per il Bologna. Nella ripresa gli emiliani approfittano degli errori dei biancorossi e tornano a segnare al 12′ con Romano, al 13′ con Giampaolo e al 14′ con Ansaloni. E' di Nil l'ultima rete della partita al 16', ma non basta e il risultato decreta la vittoria del Bologna per 7-2.

Il campionato per l'Atlante si deciderà ora nelle ultime cinque partite, abbastanza abbordabili sulla carta ma comunque da giocare in campo, compreso il confronto diretto con la Sangiovannese in casa al Palabombonera. E i ragazzi di Izzo dovranno tirare fuori gli artigli per conquistare la serie A2.

BOLOGNA: Guandeline, De Vecchis, Radesco, Revert, Spada, Ansaloni, Cavina, Giampaolo, Romano, Paciaroni, Anselmo, Beltrami. Allenatore Alberto Carobbi.

ATLANTE GROSSETO: Brunelli, Cipollini, Rodrigo, Galeota, Baluardi, Nil, Falaschi, Gianneschi, Mateo, Liburdi, Tamberi, Pittaro. Allenatore Alessandro Izzo.

MARCATORI: 2′ Cavina, 5′ Radesco, 15′ Spada, 17′ Liburdi, 20′ Cavina. 12′ st Romano, 13′ Giampaolo, 14′ Ansaloni, 16′ Nil.