Atlante Grosseto battuta dal Futsal Prato nella terza di campionato

Grosseto: Sconfitta l'Atlante Grosseto per 3 a 0 dal Futsal Prato nella terza partita di campionato

Futsal Prato - Atlante Grosseto 3-1 (2-1 pt)

Futsal Prato: Laino, Fabbri, Montorzi, D'Amico, Pecchioli, Balestri, El Gallaf, Patetta, Di Maso, Doni, Gambino

Atlante Grosseto: Tamberi, Cipollini, Da Silva, Pierro, Baluardi, Nil, Gianneschi, Falschi, Mateo, Liburdi, Brunelli, Lessi.

Marcatori: 7' Montorzi, 13' El Gallaf, 14' Liburdi, 19' st. Balestri

«Bruttissimi i primi 10 minuti - ha commentato mister Alessandro Izzo -, non dovevamo approcciare una gara così importante in questo modo. Abbiamo preso troppe ripartenze in quella frazione! I goal subiti sono rocamboleschi poiché frutto di 2 autogoal, ma nonostante questo dovevamo fare molto meglio. Nel secondo tempo la squadra mi è piaciuta, ha costruito occasioni importanti e subito pochissimo. Abbiamo preso 7 pali!!! Sicuramente siamo stati sfortunati, nel computo metrico della gara sicuramente non meritavamo di perdere. La mia squadra ha dominato nel secondo tempo, tornare con 0 punti è una beffa incredibile, non sarei stato neanche felice del pareggio. Dispiace, adesso dobbiamo rialzare la testa».

Sabato prossimo l'Atlante Grosseto sarà in campo tra le mura amiche al Palabomboniera ricevendo la formazione ligure del Bordighera.