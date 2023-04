Sport Atlante Grosseto batte Sangiovannese, e si avvicina alla promozione 23 aprile 2023

Redazione Grosseto: Vittoria secca per 5-2 dell'Atlante Grosseto contro la Sangiovannese che consente ai biancorossi di mister Izzo di conquistare la terza posizione in classifica, vedendo sempre più vicina la promozione.

Subito in vantaggio con Liburdi al 7', bisognerà attendere il 19' per la rete di Gianneschi che fa chiudere sul 2-0. Nella ripresa è Righeschi che tenta di accorciare le distanze all'11' ma è subito fermato da Baluardi al 14' seguito da una doppietta di Mateo al 15' e al 17'. La partita finisce con rete di Bellocci A. al 19', ma non basta. Vince l'Atlante Grosseto con il risultato fiale di 5-2. ATLANTE GROSSETO: Brunelli, Cipollini, Rodrigo, Galeota, Baluardi, Nil, Gianneschi, Falaschi, Mateo, Liburdi, Tamberi, Kacper. Allenatore Alessandro Izzo. SANGIOVANNESE: Ortolani, Fugazzotto, Antunes, Belloci D., Bellocci A., Faelli, D’Alterio, Pugliese, Righeschi, Molina, Barreno, Manetti. Allenatore Alex Diaz. ARBITRO: Ivo Colangeli sez. Aia di Aprilia, Daniele Pozzi sez. Aia di Roma 1; cronometrista Ricardo Muto di Grosseto. MARCATORI: 7′ Liburdi, 19′ Gianneschi. 11′ st Righeschi, 14′ st Baluardi, 15′ st Mateo, 17′ st Mateo, 19′ st Bellocci A. Seguici





