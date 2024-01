Atlante Grosseto a Prato per la Coppa Italia con l'Under 19

Grosseto: Domani sera alle 21 a Prato, presso la Palestra Keynes, l’Atlante Grosseto Under 19 è impegnata contro l’Italgronda Futsal Prato nel primo turno della Coppa Italia, in gara secca, manifestazione riservata alle prime quattro squadre classificate del campionato al termine del girone d’andata.



A guidare in terra laniera ci sarà il nuovo allenatore dell’Atlante Grosseto, il croato Ivo Jukic che ieri pomeriggio ha diretto il suo primo allenamento, quello dell’Under 19, mentre per quanto riguarda la prima squadra e cioè quella che partecipa al Campionato Nazionale di Calcio a 5 di Serie “A2”, lo ha diretto lunedì sera.

Ieri sera per Jukic, oltre che dirigere il primo allenamento, è stato anche il primo contatto con tutti i giocatori intrattenendosi spesso a parlare con loro iniziando a spiegare le sue idee in questo primo allenamento in vista dell’impegno di questa sera. Assenza importante quella del forte difensore Giacomo Agnelli.

Questi i convocati da mister Jukic per la suddetta partita che sarà accompagnato in quel di Prato dal direttore generale Vittorio Pannaccione: Chisci, Imperato, Lessi, Yasir, Kamberi, Gobbini, Nocentini, Allegro, Tammaro, Haruta, Marino, Bellucci.