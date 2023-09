Atlante batte Livorno in amichevole. Domani la presentazione ufficiale della squadra

Grosseto: Dopo tre settimane dall’inizio della preparazione, l’Atlante Grosseto dopo aver giocato la prima partita della stagione contro il Futsal Prato nel Memorial Sergio Franchini, poi una gara anomala sabato scorso contro il Fabrica di Roma per la Coppa della Divisione a livello di Under 23, con la formazione di Alessandro Izzo che aveva sul parquet tutti Under 19 e con alcune assenze importanti, ieri sera al Palabombonera ha disputato una partita amichevole di avvicinamento al campionato nazionale di “Serie A2” che inizierà sabato 14 ottobre, affrontando il Boca Livorno, formazione che milita nel campionato nazionale di “Serie B”.

Un'ottimo Atlante Grosseto ha portato a casa la vittoria con il risultato di 4-2. Alessandro Izzo comincia a riconoscere i suoi ragazzi, contro un buon Livorno, squadra sicuramente da non sottovalutare.

ATLANTE GROSSETO: Guarducci, Chisci, Baluardi, Gianneschi, Cipollini, Mateo, El Soari, Imperato, Vasir, Liburdi, Lessi, Leandrinho. Allenatore Alessandro Izzo



BOCA LIVORNO: Ciurli, Alberti, Sardi, Iwayama, Lepori, Pipeschi, Pisconti, Catania, Pedani, Perciavalle, Guerriero, Vernace. Allenatore Gabriele Salvini

MARCATORI: 5' Mateo, 14' Gianneschi, 15' Leandrinho, 16' Alberti. 4' st Leandrinho, 14' st Pedani.

La società Atlante Grosseto, giovedì sera alle 21:00, nei locali del Lux Lounge Drink in via Orcagna del titolare Klaudjo Viska, presenterà alla stampa le due formazioni biancorosse, la prima squadra che milita in Serie “A2” e quella dell’Under 19, alla presenza dei massimi dirigenti dell’Atlante Grosseto, con cena a buffet e con la musica dal vivo del Conte Max.







I prossimi appuntamenti vedranno i ragazzi di Alessandro Izzo in campo venerdì alle 21:00 al Palabombonera in amichevole con il Pontedera, e poi martedì 2 ottobre la seconda partita del triangolare di Coppa di lega a Viterbo.