Cultura “Atelier Luzzetti”: il laboratorio creativo per bambini al Polo culturale Le Clarisse 20 maggio 2023

20 maggio 2023

Redazione Domenica 21 maggio focus sui tessuti raffigurati nelle opere esposte al Museo Luzzetti

Grosseto: Un laboratorio creativo per bambini tutto dedicato agli abiti raffigurati nelle opere esposte al Museo Collezione Gianfranco Luzzetti, al Polo culturale Le Clarisse. L’appuntamento con “Atelier Luzzetti” è in programma domenica 21 maggio alle ore 17.30 nella sede del museo, in via Vinzaglio. Il costo di partecipazione è di 4 euro; è possibile prenotare chiamando il numero 0564 48066 oppure scrivendo a clarissearte@fondazionegrossetocultura.it. Nel corso dell’incontro gli operatori di PromoCultura guideranno i bambini in un percorso dedicato all’osservazione dei panneggi e degli abiti raffigurati nelle opere d’arte del museo: poi, con l’utilizzo di vari tessuti, gli stessi bambini realizzeranno un “figurino” ispirato ai materiali osservati nei dipinti. Nelle foto: laboratori creativi per bambini al Polo culturale Le Clarisse

